الخليج يعيد فابيو مارتينيز إلى الدوري السعودي

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 20:36

كتب : FilGoal

فابيو مارتينيز

أتم نادي الخليج السعودي إجراءات التعاقد مع البرتغالي فابيو مارتينيز لاعب سبورتنج براجا السابق.

ويحتل الخليج المركز الخامس عشر (قيل الأخير) برصيد 4 نقاط في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

وأعلن الخليج تعاقده مع فابيو مارتينيز لتدعيم صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر.

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وسبق وأن لعب مارتينيز في صفوف نادي الشباب في موسم 2020-2021 معارا من سبورتنج براجا.

وعاد مارتينز لصفوف براجا بعد عدم التوصل إلى اتفاق بين النادي البرتغالي والشباب بشأن تجديد عقده.

ونجح الوحدة الإماراتي في ضم مارتينيز خلال الموسم الماضي (2021-2022) قبل أن يتجه اللاعب لخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.

ولعب مارتينيز مع الوحدة خلال الموسم الماضي في 25 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 3 بجميع المسابقات.

الدوري السعودي
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