في خطاب رسمي.. مرتضى منصور يطالب وزير المالية بالحجز على حسابات الزمالك

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 20:11

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك

أرسل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خطابا إلى محمد معيط وزير المالية لمطالبته بالحجز على أرصدة النادي البنكية.

وجاء نص الخطاب الذي نشره منصور عبر صفحته الرسمية كالتالي:

نتشرف بالإحاطة بأن مأمورية الضرائب دائنة لنادي الزمالك بعشرات الملايين من الجنيهات، فالرجاء من سيادتكم الحجز على حساب نادي الزمالك ببنك مصر (فرع وادي النيل) وفقا للآتي:

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- حساب بالجنيه المصري بمبلغ وقدره 43,331,426 جنيه (43 مليون و331 ألف و426 جنيه)

- حساب بالجنيه المصري بمبلغ وقدره 4,253,943 جنيه (4 مليون و253 ألف و943 جنيه)

أي بإجمالي مبلغ وقدره 47,585,369 جنيه (47 مليون و585 ألف و369 جنيه)

- حساب بالدولار الأمريكي بمبلغ وقدره 335,231 دولار (335 ألف و231 دولار)

- حساب باليورو بمبلغ وقدره 4,895 يورو.

وذلك لاستيفاء حق الضرائب وإسقاطها من الضرائب المستحقة على نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

الزمالك الدوري المصري مرتضى منصور
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