في خطاب رسمي.. مرتضى منصور يطالب وزير المالية بالحجز على حسابات الزمالك

أرسل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خطابا إلى محمد معيط وزير المالية لمطالبته بالحجز على أرصدة النادي البنكية.

وجاء نص الخطاب الذي نشره منصور عبر صفحته الرسمية كالتالي:

نتشرف بالإحاطة بأن مأمورية الضرائب دائنة لنادي الزمالك بعشرات الملايين من الجنيهات، فالرجاء من سيادتكم الحجز على حساب نادي الزمالك ببنك مصر (فرع وادي النيل) وفقا للآتي:

- حساب بالجنيه المصري بمبلغ وقدره 43,331,426 جنيه (43 مليون و331 ألف و426 جنيه)

- حساب بالجنيه المصري بمبلغ وقدره 4,253,943 جنيه (4 مليون و253 ألف و943 جنيه)

أي بإجمالي مبلغ وقدره 47,585,369 جنيه (47 مليون و585 ألف و369 جنيه)

- حساب بالدولار الأمريكي بمبلغ وقدره 335,231 دولار (335 ألف و231 دولار)

- حساب باليورو بمبلغ وقدره 4,895 يورو.

وذلك لاستيفاء حق الضرائب وإسقاطها من الضرائب المستحقة على نادي الزمالك للألعاب الرياضية.