الدرجة الثانية - رئيس الترسانة لـ في الجول: إلغاء مباراة السكة؟ ما حدث فضيحة.. وننسحب بهذه الحالة

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 20:05

كتب : رضا السنباطي

الأهلي - الترسانة

أوضح طارق سعيد رئيس نادي الترسانة أسباب إلغاء مباراة فريقه ضد السكة في دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة، وهدد بالانسحاب حال احتساب نقاط اللقاء الثلاث لصالح منافسه.

وألغى الحكم مباراة الترسانة والسكة الحديد ،بعد احتساب الحكم لركلة جزاء لصالح السكة في الدقائق الأخيرة والنتيجة تشير لتقدم الترسانة بهدف وبسبب اعتراض مسؤولي الترسانة ألغى الحكم اللقاء.

وصرّح طارق سعيد لـ FilGoal.com: "إلغاء مباراة الترسانة والسكة الحديد؟ ما حدث فضيحة من حكم اللقاء، لم يحتسب ركلتي جزاء للترسانة واحتسب ركلة جزاء وهمية للسكة الحديد في الدقائق الأخيرة".

أخبار متعلقة:
الدرجة الثانية - إلغاء مباراة الترسانة والسكة.. وخسارة القناة الأولى في مجموعة القاهرة الدرجة الثانية – بلدية المحلة يتصدر مجموعة بحري وتعادل الترسانة ووادي دجلة الدرجة الثانية - خالد عيد مديرا فنيا لـ الترسانة الدرجة الثانية - طارق السيد يعلن عبر في الجول نهاية مشواره مع الترسانة

وأوضح "اعترضنا عليه وتوقفت المباراة وعندما عاد لاستكمال المباراة ورفض نادي السكة استكمالها قرر إلغاء اللقاء".

وأكمل "هذا ظلم لنادي الترسانة ولم نتعدي على أحد، وتواصلنا مع أعضاء اتحاد الكرة للدفاع عن حقنا".

وأتم "القرار المتوقع إعادة المباراة وإذا حدث قرار باحتساب المباراة لصالح السكة الحديد سننسحب من المسابقة".

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" الحالات التحكيمية التي أثارت الجدل من وجهة نظرهم:

ويحتل السكة والترسانة المركزين الرابع والخامس على الترتيب وفي رصيد كلاهما 19 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر القناة.

وتعرض القناة للخسارة الأولى له في الموسم بالسقوط ضد وادي دجلة بهدف محمود دياسطي من ركلة الجزاء.

الدرجة الثانية الترسانة مجموعة القاهرة طارق سعيد
نرشح لكم
الدرجة الثانية - إلغاء مباراة الترسانة والسكة.. وخسارة القناة الأولى في مجموعة القاهرة الدرجة الثانية - حالة بلع لسان و20 دقيقة وقت بدل ضائع.. والمقاصة ينفرد بصدارة الصعيد الدرجة الثانية - دكرنس يستعيد صدارة مجموعة بحري وسط صراع شرس الدرجة الثانية - تأجيل مباراة الحمام والمجد لأسباب أمنية الإسباني جوسو جونزاليس يتولى تدريب أسمنت أسيوط الـتغيير الـ 30 في الدرجة الثانية.. طارق عبد الله مديرا فنيا للمصري بالسلوم أمين صندوق الأولمبي لـ في الجول: هاني السيد حصل على 50% من عقده.. وكلامه كاذب لاعب الأولمبي يعلن تقدمه بشكوى ضد النادي عبر في الجول: عاملوني بطريقة لا تليق
أخر الأخبار
في خطاب رسمي.. مرتضى منصور يطالب وزير المالية بالحجز على حسابات الزمالك 20 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية - رئيس الترسانة لـ في الجول: إلغاء مباراة السكة؟ ما حدث فضيحة.. وننسحب بهذه الحالة 27 دقيقة | الدرجة الثانية
تين هاج: ليساندرو يحتفل بكأس العالم ولكن هناك ما عليه أن يفهمه 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - انتظام عبد الله جمعة وعبد الشافي.. وتعليمات خاصة من فيريرا لـ دونجا 52 دقيقة | الكرة المصرية
السنغال ونيجيريا.. مجموعة نارية لمنتخب مصر في أمم إفريقيا للشباب 2023 ساعة | منتخب مصر
ثاني أفضل انطلاقة في الألفية.. الاتحاد يحقق فوزه الأول على سيراميكا ساعة | الكرة المصرية
اعتزال سيكازوي.. رئيس لجنة حكام زامبيا يكشف لـ في الجول أسباب القرار ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري المصري - الداخلية (0) (1) بيراميدز.. جووول أووول ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب 3 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 4 ما هو فيروس الإبل الذي ضرب منتخب فرنسا قبل نهائي كأس العالم