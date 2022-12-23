الدرجة الثانية - رئيس الترسانة لـ في الجول: إلغاء مباراة السكة؟ ما حدث فضيحة.. وننسحب بهذه الحالة

أوضح طارق سعيد رئيس نادي الترسانة أسباب إلغاء مباراة فريقه ضد السكة في دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة، وهدد بالانسحاب حال احتساب نقاط اللقاء الثلاث لصالح منافسه.

وألغى الحكم مباراة الترسانة والسكة الحديد ،بعد احتساب الحكم لركلة جزاء لصالح السكة في الدقائق الأخيرة والنتيجة تشير لتقدم الترسانة بهدف وبسبب اعتراض مسؤولي الترسانة ألغى الحكم اللقاء.

وصرّح طارق سعيد لـ FilGoal.com: "إلغاء مباراة الترسانة والسكة الحديد؟ ما حدث فضيحة من حكم اللقاء، لم يحتسب ركلتي جزاء للترسانة واحتسب ركلة جزاء وهمية للسكة الحديد في الدقائق الأخيرة".

وأوضح "اعترضنا عليه وتوقفت المباراة وعندما عاد لاستكمال المباراة ورفض نادي السكة استكمالها قرر إلغاء اللقاء".

وأكمل "هذا ظلم لنادي الترسانة ولم نتعدي على أحد، وتواصلنا مع أعضاء اتحاد الكرة للدفاع عن حقنا".

وأتم "القرار المتوقع إعادة المباراة وإذا حدث قرار باحتساب المباراة لصالح السكة الحديد سننسحب من المسابقة".

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" الحالات التحكيمية التي أثارت الجدل من وجهة نظرهم:

ويحتل السكة والترسانة المركزين الرابع والخامس على الترتيب وفي رصيد كلاهما 19 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر القناة.

وتعرض القناة للخسارة الأولى له في الموسم بالسقوط ضد وادي دجلة بهدف محمود دياسطي من ركلة الجزاء.