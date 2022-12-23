مران الزمالك - انتظام عبد الله جمعة وعبد الشافي.. وتعليمات خاصة من فيريرا لـ دونجا

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 19:40

كتب : إبراهيم رمضان

نبيل عماد - الزمالك

انتظم عبد الله جمعة في تدريبا الزمالك الجماعية والتي أقيمت اليوم الجمعة، داخل ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري.

وكان "جمعة" يعاني من إصابة بنزلة برد منعته من المشاركة في التدريبات خلال الفترة الأخيرة، قبل أن يشارك في مران اليوم بشكل طبيعي، ليصبح جاهزا من الناحية الطبية للمباريات المقبلة.

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وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية بأدوات الجيمانيزيوم، ثم خضعوا لتدريبات بدنية متنوعة لرفع معدلات اللياقة البدنية وتقوية العضلات تحت إشراف أندريه فيليب مدرب الأحمال ومحمد مدحت المعد البدني.

وركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على تنفيذ بعض التدريبات الفنية المختلفة خلال المران.

وقسّم الجهاز الفني اللاعبين لأربع مجموعات، وخاضت كل مجموعة تدريبات المرور بالكرة من الحواجز الحديدية، والتسديد على المرمى الصغير.

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كما منح فيريرا تعليمات فنية خاصة لنبيل عماد "دونجا"، وحرص على منح "دونجا" تعليمات حول أهمية الاعتماد على التسديدات، بجانب الدور المتقن الذي يلعبه بالتمريرات الطولية لزملائه.

وشارك محمد عبد الشافي في التقسيمة الفنية للأبيض، بعدما خضع الظهير الأيسر لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية، تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

فيما خاض مصطفى شلبي تدريبات فنية خاصة بالكرة تحت إشراف أندرية فيليب مدرب الأحمال، وأدى "شلبي" تدريبات خاصة بالكرة برفقة محمد طارق مدافع الفريق، بعدما أنهى الجزء الأول من البرنامج التأهيلي الخاص به بعدما تعرض للإصابة بشد عضلي.

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