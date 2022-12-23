السنغال ونيجيريا.. مجموعة نارية لمنتخب مصر في أمم إفريقيا للشباب 2023

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 19:30

كتب : FilGoal

صلاح باشا - منتخب مصر للشباب

أسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما عن مجموعة نارية لمنتخب مصر مستضيف البطولة، والتي أقيمت اليوم الجمعة الموافق 23 ديسمبر.

وأسفرت القرعة وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر البطولة في شهر فبراير المقبل على 3 استادات هي: القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس.

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ويشارك في هذه النسخة 12 منتخبا إفريقيا يتم تقسيمهم على 3 مجموعات.

وتستمر البطولة بعد ذلك بالنظام الإقصائي المعتاد في نصف النهائي والنهائي.

وكانت البطولة الإفريقية تضم 8 فرق فقط، يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، وهو ما تم تغييره في النسخة الحالية.

وسحب القرعة كل من شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخبي مصر الأول والأولمبي، ومحمد شوقي نجم منتخب مصر ومدرب المنتخب السابق.

وجاءت مجموعات البطولة كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر - موزمبيق - السنغال - نيجيريا

المجموعة الثانية: أوغندا - إفريقيا الوسطى - جنوب السودان - الكونغو

المجموعة الثالثة: جامبيا - تونس - بنين - زامبيا

وأُجريت مراسم القرعة بمركز المنتخبات الوطنية " مشروع الهدف" بمدينة 6 أكتوبر.

وتؤهل هذه البطولة إلى منافسات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، والتي ستقام عام 2023 في إندونيسيا.

وتحتضن مصر البطولة في الفترة من 18 فبراير إلى 12 مارس المقبل.

وسبق لمنتخب مصر التتويج باللقب في تلك المرحلة أربع مرات أعوام 1981 و1991 و2003 و2013.

فيما حصل الفراعنة الصغار على الوصافة في 2005 والبرونزية في 1993 و2001 و2011.

ويحتل منتخب نيجيريا صدارة الأبطال التاريخيين لهذه المسابقة بـ 7 ألقاب، يليها غانا حامل اللقب بالتساوي مع مصر (4 مرات).

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