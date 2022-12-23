انتهت الدوري المصري - الداخلية (2) (1) بيراميدز.. الفوز الأول

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 18:44

كتب : FilGoal

بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الداخلية وبيراميدز في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد بتروسبورت في السابعة مساءً.

ويحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط، ودون فوز حتى الآن.

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ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 17 نقطة من 8 مباريات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 78: جوول الثاااني.. عرضية من الجهة اليسرى ورشيد يستلم من جديد ويسدد بنفس طريقة الهدف الأول

ق 73: جووول التعاادل.. عرضية من الجهة اليسرى ورشيد يستلم الكرة ويسدد الكرة في الشباك.

ق 58: عرضية من مصطفى فتحي ومتابعة من فخري لاكاي تسكن الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: خروج خاطئ من الحارس رضا السيد وعرضية من بيراميدز لكن رأسية فاخري لاكاي تمر بجوار القائم.

بداية اللقاء

بيراميدز الداخلية في الدوري الدوري المصري
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