انتهت الدوري المصري - الداخلية (2) (1) بيراميدز.. الفوز الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الداخلية وبيراميدز في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد بتروسبورت في السابعة مساءً.

ويحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط، ودون فوز حتى الآن.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 17 نقطة من 8 مباريات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 78: جوول الثاااني.. عرضية من الجهة اليسرى ورشيد يستلم من جديد ويسدد بنفس طريقة الهدف الأول

ق 73: جووول التعاادل.. عرضية من الجهة اليسرى ورشيد يستلم الكرة ويسدد الكرة في الشباك.

ق 58: عرضية من مصطفى فتحي ومتابعة من فخري لاكاي تسكن الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: خروج خاطئ من الحارس رضا السيد وعرضية من بيراميدز لكن رأسية فاخري لاكاي تمر بجوار القائم.

بداية اللقاء