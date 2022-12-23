انتهت الدوري المصري - الداخلية (2) (1) بيراميدز.. الفوز الأول
الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 18:44
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الداخلية وبيراميدز في الجولة التاسعة من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على استاد بتروسبورت في السابعة مساءً.
ويحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط، ودون فوز حتى الآن.
ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 17 نقطة من 8 مباريات.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 78: جوول الثاااني.. عرضية من الجهة اليسرى ورشيد يستلم من جديد ويسدد بنفس طريقة الهدف الأول
ق 73: جووول التعاادل.. عرضية من الجهة اليسرى ورشيد يستلم الكرة ويسدد الكرة في الشباك.
ق 58: عرضية من مصطفى فتحي ومتابعة من فخري لاكاي تسكن الشباك.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: خروج خاطئ من الحارس رضا السيد وعرضية من بيراميدز لكن رأسية فاخري لاكاي تمر بجوار القائم.
بداية اللقاء