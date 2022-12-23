الرياضية: السعودية تخوض كأس الخليج بالمنتخب الأولمبي

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 18:32

كتب : FilGoal

منتخب السعودية

سيخوض منتخب السعودية منافسات كأس الخليح في نسختها الـ 25 بمنتخبها الأولمبي بقيادة المدرب سعد الشهري.

وتستضيف مدينة البصرة العراقية منافسات "خليجي 25" في الفترة من 6 إلى 19 من شهر يناير المقبل.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فإن سعد الشهري سيتولى تدريب المنتخب السعودي في الذي سيشارك في كأس الخليج بالمنتخب الأولمبي مًطعما ببعض اللاعبين الذين لم يكونوا أساسين في كأس العالم 2022 بقطر.

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وودع منتخب السعودية بقيادة الفرنسي هيرفي رينار منافسات كأس العالم 2022 من دور المجموعات.

وأوضح التقرير أن الشهري سيعلن عن القائمة المشاركة في "خليجي 25" يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري.

وأشارت التقارير إلى أن المنتخب السعودي لن يخوض أي مباريات ودية قبل المغادرة إلى مدينة البصرة بسبب ضيق الوقت.

ويلعب منتخب السعودية ضمن المجموعة الثانية التي تضم العراق "المستضيف" والسمن وسلطنة عمان.

ويستهل المنتخب السعودي مبارياته في البطولة بمواجهة اليمن على ملعب البصرة في السادس من يناير المقبل.

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منتخب السعودية كاس الخليج هيرفي رينار
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