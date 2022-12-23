تشكيل الداخلية - مصطفى فوزي يقود الهجوم أمام بيراميدز

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 18:26

كتب : FilGoal

مصطفى فوزي - الداخلية

أعلن رضا شحاتة المدير الفني لـ الداخلية تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويحل بيراميدز ضيفا على الداخلية في السابعة من مساء اليوم على استاد بتروسبورت في إطار مواجهات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل الداخلية:

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حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: آلان كيمبادي – محمد خليفة نصير - محمد نجيب - مؤمن عاطف

الوسط: أحمد سيد عبد النبي - كليتشي شيميزين - عبد العزيز سيد – كريستوفر جوهان - وليد مصطفى

الهجوم: مصطفى فوزي

وعلى دكة البدلاء: أحمد طارق سليمان – أحمد محمود – محمود شديد قناوي – محمود طلعت – سمير فكري – هشام صبري – حسين رجب – أحمد رشيد – عيسى عبد الله.

ويحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط، ودون فوز حتى الآن.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 17 نقطة من 8 مباريات.

التشكيل تشكيل الداخلية الداخلية في الدوري الدوري المصري
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