فرج عامر: لنا الأولوية في حسام حسن إذا تركه الأهلي.. وهذا شرط حصول الزمالك على شبانة

أبدى فرج عامر رئيس نادي سموحة استعداده لاستعادة مهاجمه السابق حسام حسن لاعب الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية.

وقال عامر في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر: "من الوارد أن نضم حسام حسن في يناير. إذا وافق الأهلي على خروجه ستكون لنا الأولوية لأنه تربى في سموحة وتربطني به علاقة قوية".

وأضاف "هذا يتوقف على قرار الأهلي. إذا كان سيخرج على سبيل الإعارة ووافق الجهاز الفني ومجلس الإدارة ستكون لنا الأولوية.

وأوضح "من الوارد أيضا أن نتعاقد مع لاعبين آخرين من الأهلي. نحن في مرحلة لا تحتمل المخاطرة، لأننا بحاجة للثقة في اللاعبين الذين سنتعاقد معهم خلال عملية تعديل الفريق".

وتابع عامر "يجب أن نضم لاعبين متمكنين من اللعب في الدوري بدلا من المخاطرة بلاعبين لا نعرفهم بالقدر الكافي".

أما عن المدافع محمود شبانة المعار في صفوف سموحة من الزمالك قال عامر: "إذا طلب الزمالك الحصول على شبانة فهو من حقه، ولكن في هذه الحالة سيعيد إلينا الأموال".

واختتم "إذا كان رئيس الزمالك قد أعلن ذلك فنحن نحترم تعاقداتنا. هناك شرط مالي إذا تحقق سيحصل الزمالك على اللاعب بدون مشاكل".

وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك عن عودة شبانة في يناير، لدعم دفاع الفريق في ظل إصابة محمود حمدي الونش.

وانضم شبانة إلى الزمالك في صيف 2021 قادما من أسوان، ولكنه رحل إلى الاتحاد حتى نهاية الموسم نظرا لمنع الزمالك من القيد، ثم انتقل إلى سموحة في الموسم الحالي.