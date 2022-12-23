ماتويدي يعلن اعتزاله

أعلن الفرنسي بلاس ماتويدي اعتزاله كرة القدم.

وعلق لاعب الوسط الفرنسي حذائه بعمر 35 عاما بعد مسيرة حافلة في عالم الساحرة المستديرة.

وكتب الفرنسي عبر حسابه على "تويتر": "كرة القدم، أحببتك كثيرا. لقد قدمت كرة القدم الكثير، لكن حان الوقت للتوقف. حققت أحلامي كطفل، أحلامي كرجل. بضيق شديد ولكن بكل فخر أقلب هذه الصفحة اليوم. شكرا".

Football, je t’ai tant aimé. Football, tu m’as tant donné, mais le moment est venu de dire stop. J’ai accompli mes rêves d’enfant, mes rêves d’homme. C’est la gorge serrée mais avec fierté que je tourne aujourd’hui cette page. MERCI ❤️ 👉🏾 https://t.co/j9S9b7QaiD pic.twitter.com/rkDwnxX9Tj — Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) December 23, 2022

وبدأ ماتويدي مسيرته في صفوف تروا الفرنسي بين 2004 حتى 2007، ثم قضى 4 أعوام بقميص سانت إيتيان الفرنسي.

وانضم لصفوف باريس سان جيرمان في 2011 إبان الاستحواذ القطري على النادي مساهما في العديد من الألقاب طيلة 6 مواسم.

وحصد 16 لقبا محليا في فرنسا بقميص العملاق الباريس، وتواجد في التشكيل المثالي للدوري الفرنسي موسمين، كما فاز بجائزة أفضل لاعب فرنسي في 2015.

ثم انتقل لـ يوفنتوس في مقابل 20 مليون يورو في صيف 2017 وقضى 3 مواسم حقق خلالها 5 ألقاب.

ومنه انضم لصفوف إنتر ميامي الأمريكي المملوك للإنجليزي ديفيد بيكام.

ولم يلعب ماتويدي لأي فريق منذ نهاية مشاركته مع ميامي في 2021، وبسبب انتقاله غُرم النادي مليوني دولار بسبب خرق قواعد قيد اللاعبين في الدوري الأمريكي.

وبقميص منتخب فرنسا خاض 84 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وكان من العناصر الأساسية للديوك في التتويج بلقب كأس العالم 2018.

إجمالا خاض الفرنسي المخضرم في مسيرته الاحترافية مع الأندية 699 مباراة سجل خلالها 50 هدفا وصنع 44.