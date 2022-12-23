تقرير قطري: الريان والسد يتصارعان على ضم بوفال

يتصارع ثنائي الدوري القطري، الريان والسد على ضم سفيال بوفال نجم منتخب المغرب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقاد بوفال منتخب بلاده لتحقيق إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022 ليصبح أول فريق إفريقي وعربي يصل لتلك المرحلة في تاريخ المونديال.

وبحسب موقع "win win " القطري فإن نادي إنجيه وصلته عدة عروض من أندية أوروبية وعربية للتعاقد مع بوفال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح التقرير أن بوفال يفضل الانتقال إلى أحد الأندية الخليجية نظرا لقيمة العروض المالية المرتقعة مقارنة بالعروض الأوروبية.

وكشف التقرير عن صراع السد والريان على ضم بوفال بعد تألقه في كأس العالم وظهوره بمستوى رائع رفقة منتخب المغرب.

موقف أنجيه

تحدث الجزائري سعيد شعبان رئيس نادي أنجيه الفرنسي الذي يضم ثنائي منتخب المغرب عز الدين أوناحي وسفيان بوفال عن مستقبل الثنائي بعد تألقهما مع أسود الأطلس في كأس العالم.

وقال شعبان في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "بالطبع، نادي مثل أنجيه يعتبر مرحليا، حيث يشارك فيه اللاعبون ليظهروا في البطولات قبل رحيلهم إلى أندية أخرى".

وأوضح "في تلك اللحظة لن نتمكن من إبقاء اللاعب لأن لديه طموحات في كسب المزيد من المال ونحن نحاول أن نستفيد من الصفقات المحتملة الممكنة بما يحافظ على مصالح النادي ويحقق طموحات اللاعب".

وشارك سفيان بوفال في 11 مباراة مع أنجيه في الدوري الفرنسي الموسم الجاري 2022-23، وسجل 3 أهداف.

وكان بوفال قد انتقل إلى أنجيه في صيف 2020، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع ساوثامبتون.