تشكيل بيراميدز - لاكاي وفخر الدين يقودان الهجوم أمام الداخلية

يقود الثنائي فخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف هجوم بيراميدز في مواجهة الداخلية بالجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويحل بيراميدز ضيفا على الداخلية في السابعة من مساء اليوم على استاد بتروسبورت في إطار مواجهات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

ويغيب رمضان صبحي عن قائمة بيراميدز في مباراة الفريق اليوم.

وجاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أسامة جلال - عبد الله مجدي.

خط الوسط: إسلام عيسى - عبد الله السعيد - بلاتي توريه - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد سامي - محمود عبد العاطي - محمد صادق - هشام محمد - أحمد فتحي - كريم حافظ - إبراهيم عادل - دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 17 نقطة من 8 مباريات.

فيما يحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط، ودون فوز حتى الآن.