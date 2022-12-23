عامر حسين: كنت أعتقد أني سأرتاح ثم شارك الأهلي في كأس العالم.. والزمالك لا يتأخر عن مصر

تحدث عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية عن التعديلات المنتظرة في جدول الدوري بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

وقال حسين في تصريحاته لقناة إي تي سي: "لم أضع التصور النهائي للدوري بعد مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية".

وأضاف "كنت أعتقد أن الحمل قد رُفع عن كتفي بوجود جدول 29 جولة من الدوري حتى شهر مايو، وقلت إني سأرتاح في تلك الفترة وأتفرغ للعقوبات والأمور التنظيمية المعتادة".

وتابع "لكننا لا زلنا نعاني وهذه المرة بسبب الاتحاد الدولي. حتى الدوري الإنجليزي بدأ مضغوطا".

وأشاد حسين بأداء محمد صلاح نجم ليفربول في مباراة مانشستر سيتي ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية، قائلا: "صلاح يحطم الأرقام طوال الوقت، ومباراة ليفربول وسيتي أجمل من عدة مباريات في كاس العالم".

وبات صلاح أول لاعب يسجل في شباك مانشستر سيتي في 3 بطولات مختلفة بنفس الموسم، كما أصبح أول لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثر في شباك سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا.

وعن كأس أمم إفريقيا للشباب قال رئيس لجنة المسابقات: "هناك 3 ملاعب هم استاد القاهرة والإسكندرية وقناة السويس. الجهاز الفني واللاعبون أرادوا اللعب على استاد القاهرة وأتمنى حضورا جماهيريا كبيرا لأن الاستاد كبير".

وعن تأثير تلك البطولة على الأندية أوضح "كان هناك 3 مباريات في استاد الإسكندرية، نقلتهم إلى استاد برج العرب بلا مشاكل".

واختتم "فيما يخص استاد القاهرة هناك مباراة للزمالك الذي لن يمانع مشكورا اللعب في ملعب آخر. لم نبلغه بعد لأن المباراة في فبراير، ولكن لا يمكن أن يتأخر الزمالك عن منتخب مصر".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية باعتباره وصيف دوري أبطال إفريقيا، عقب الإعلان عن إسناد تنظيم البطولة إلى المغرب، وذلك لأن الوداد بطل دوري الأبطال سيشارك باعتباره بطل الدوري المغربي.