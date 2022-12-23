عامر حسين: كنت أعتقد أني سأرتاح ثم شارك الأهلي في كأس العالم.. والزمالك لا يتأخر عن مصر

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 17:53

كتب : FilGoal

عامر حسين

تحدث عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية عن التعديلات المنتظرة في جدول الدوري بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

وقال حسين في تصريحاته لقناة إي تي سي: "لم أضع التصور النهائي للدوري بعد مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية".

وأضاف "كنت أعتقد أن الحمل قد رُفع عن كتفي بوجود جدول 29 جولة من الدوري حتى شهر مايو، وقلت إني سأرتاح في تلك الفترة وأتفرغ للعقوبات والأمور التنظيمية المعتادة".

أخبار متعلقة:
الدرجة الثانية - إلغاء مباراة الترسانة والسكة.. وخسارة القناة الأولى في مجموعة القاهرة مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران الهلال يشارك في كأس العالم للأندية 2022 حوار - الركراكي: منتخب البرازيل لم يقدم عرضا لتدريبه.. وأتمنى تحقيق حلمين

وتابع "لكننا لا زلنا نعاني وهذه المرة بسبب الاتحاد الدولي. حتى الدوري الإنجليزي بدأ مضغوطا".

وأشاد حسين بأداء محمد صلاح نجم ليفربول في مباراة مانشستر سيتي ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية، قائلا: "صلاح يحطم الأرقام طوال الوقت، ومباراة ليفربول وسيتي أجمل من عدة مباريات في كاس العالم".

وبات صلاح أول لاعب يسجل في شباك مانشستر سيتي في 3 بطولات مختلفة بنفس الموسم، كما أصبح أول لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثر في شباك سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا.

وعن كأس أمم إفريقيا للشباب قال رئيس لجنة المسابقات: "هناك 3 ملاعب هم استاد القاهرة والإسكندرية وقناة السويس. الجهاز الفني واللاعبون أرادوا اللعب على استاد القاهرة وأتمنى حضورا جماهيريا كبيرا لأن الاستاد كبير".

وعن تأثير تلك البطولة على الأندية أوضح "كان هناك 3 مباريات في استاد الإسكندرية، نقلتهم إلى استاد برج العرب بلا مشاكل".

واختتم "فيما يخص استاد القاهرة هناك مباراة للزمالك الذي لن يمانع مشكورا اللعب في ملعب آخر. لم نبلغه بعد لأن المباراة في فبراير، ولكن لا يمكن أن يتأخر الزمالك عن منتخب مصر".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية باعتباره وصيف دوري أبطال إفريقيا، عقب الإعلان عن إسناد تنظيم البطولة إلى المغرب، وذلك لأن الوداد بطل دوري الأبطال سيشارك باعتباره بطل الدوري المغربي.

الدوري المصري الأهلي الزمالك عامر حسين كأس العالم للأندية
نرشح لكم
مانولوفيتش: مواجهة بيراميدز ستكون الأصعب.. وهذا ما وعدت به إدارة الاتحاد رضا شحاتة: أريد أن يصدق لاعبو الداخلية في قدرتهم على تحقيق الفوز كلاتنبرج دون نائب.. اتحاد الكرة يعتمد التشكيل الجديد للجنة الحكام صاحب ثنائية الفوز.. رشيد أحمد رجل مباراة الداخلية وبيراميدز اتحاد الكرة يعلن عن اجتماع طارئ بسبب أحداث مباراة الترسانة والسكة الحديد 5 دقائق تكفي.. الداخلية يحقق فوزه الـ 50 في الدوري على حساب بيراميدز السادس من زعيم الثغر.. أحمد عيد رجل مباراة الاتحاد وسيراميكا في خطاب رسمي.. مرتضى منصور يطالب وزير المالية بالحجز على حسابات الزمالك
أخر الأخبار
إيمري: إيميليانو سيغيب عن مواجهة ليفربول.. وسأتحدث معه عن احترام الخصوم 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مانولوفيتش: مواجهة بيراميدز ستكون الأصعب.. وهذا ما وعدت به إدارة الاتحاد 46 دقيقة | الكرة المصرية
منه وإليه يعود.. رانييري يقود كالياري للمرة الثانية بعد 31 عاما 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
رضا شحاتة: أريد أن يصدق لاعبو الداخلية في قدرتهم على تحقيق الفوز ساعة | الكرة المصرية
تقرير: دي ماريا يحسم مستقبله مع منتخب الأرجنتين ساعة | أمريكا
كلاتنبرج دون نائب.. اتحاد الكرة يعتمد التشكيل الجديد للجنة الحكام ساعة | الكرة المصرية
بوتر: هذا موعد عودة كانتي.. ولن أتحدث علنا عن عقود اللاعبين ساعة | الدوري الإنجليزي
أصيب في كأس العالم.. كونتي يكشف فترة غياب ريتشارليسون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب 3 إنفانتينو: سنقيم كأس العرب كل عامين.. وأريد سؤال الأرجنتين لإعادة الكأس 4 ما هو فيروس الإبل الذي ضرب منتخب فرنسا قبل نهائي كأس العالم