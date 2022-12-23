الدرجة الثانية - إلغاء مباراة الترسانة والسكة.. وخسارة القناة الأولى في مجموعة القاهرة

ألغيت مباراة الترسانة والسكة الحديد في دوري الدرجة الثانية لحساب الجولة 11 من مجموعة القاهرة، فيما خسر القناة فرصة الابتعاد في الصدارة.

وألغى الحكم مباراة الترسانة والسكة الحديد ،بعد احتساب الحكم لركلة جزاء لصالح السكة في الدقائق الأخيرة والنتيجة تشير لتقدم الترسانة بهدف وبسبب اعتراض مسؤولي الترسانة ألغى الحكم اللقاء.

وتعرض القناة للخسارة الأولى له في الموسم بالسقوط ضد وادي دجلة بهدف محمود دياسطي من ركلة الجزاء.

وتوقف رصيد القناة عند 28 نقطة في الصدارة، واستغل زد الأمر واقترب من الصدارة بالفوز على كهرباء الإسماعيلية بهدف أحمد الصعيدي وأصبح رصيد الفريق 24 نقطة.

وفي صراع القاع فاز النصر على الإعلاميين بهدف وحيد سجله عمرو ناصر.

الفوز رفع رصيد النصر لـ 8 نقاط في المركز 15 وتوقف رصيد الإعلاميين في المركز الأخير عند 5 نقاط.

وانتصر بورتو السويس على المصرية للاتصالات بهدف دون رد سجله محمود حرشة.

وخارج أرضه فاز منتخب السويس على الإنتاج الحربي بنتيجة 2-1.

وأخيرا فاز المستقبل سبورت على إيسترن كومباني بنتيجة 4-2.

مجموعة الصعيد

استكملت اليوم مباريات الجولة 11 في الصعيد، وانتهت مباراتا اليوم بالتعادل.

ديروط أمام التعدين بهدف لكل فريق، سجل لديروط باتريك، فيما سجل مصطفى جمال للتعدين.

وعاد الجونة بتعادل من ملعب ملوي، فسجل للجونة كل من أرنو ومحمد بكري، فيما سجل مصطفى موافي ومحمد هشة هدفي أصحاب الأرض.