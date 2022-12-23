الدرجة الثانية - إلغاء مباراة الترسانة والسكة.. وخسارة القناة الأولى في مجموعة القاهرة

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 17:43

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

ألغيت مباراة الترسانة والسكة الحديد في دوري الدرجة الثانية لحساب الجولة 11 من مجموعة القاهرة، فيما خسر القناة فرصة الابتعاد في الصدارة.

وألغى الحكم مباراة الترسانة والسكة الحديد ،بعد احتساب الحكم لركلة جزاء لصالح السكة في الدقائق الأخيرة والنتيجة تشير لتقدم الترسانة بهدف وبسبب اعتراض مسؤولي الترسانة ألغى الحكم اللقاء.

وتعرض القناة للخسارة الأولى له في الموسم بالسقوط ضد وادي دجلة بهدف محمود دياسطي من ركلة الجزاء.

أخبار متعلقة:
الدرجة الثانية - حالة بلع لسان و20 دقيقة وقت بدل ضائع.. والمقاصة ينفرد بصدارة الصعيد الدرجة الثانية - دكرنس يستعيد صدارة مجموعة بحري وسط صراع شرس الدرجة الثانية - تأجيل مباراة الحمام والمجد لأسباب أمنية الدرجة الثانية - المستقبل يحقق انتصاره الأول.. وبترول أسيوط في صدارة الصعيد رغم الخسارة

وتوقف رصيد القناة عند 28 نقطة في الصدارة، واستغل زد الأمر واقترب من الصدارة بالفوز على كهرباء الإسماعيلية بهدف أحمد الصعيدي وأصبح رصيد الفريق 24 نقطة.

وفي صراع القاع فاز النصر على الإعلاميين بهدف وحيد سجله عمرو ناصر.

الفوز رفع رصيد النصر لـ 8 نقاط في المركز 15 وتوقف رصيد الإعلاميين في المركز الأخير عند 5 نقاط.

وانتصر بورتو السويس على المصرية للاتصالات بهدف دون رد سجله محمود حرشة.

وخارج أرضه فاز منتخب السويس على الإنتاج الحربي بنتيجة 2-1.

وأخيرا فاز المستقبل سبورت على إيسترن كومباني بنتيجة 4-2.

مجموعة الصعيد

استكملت اليوم مباريات الجولة 11 في الصعيد، وانتهت مباراتا اليوم بالتعادل.

ديروط أمام التعدين بهدف لكل فريق، سجل لديروط باتريك، فيما سجل مصطفى جمال للتعدين.

وعاد الجونة بتعادل من ملعب ملوي، فسجل للجونة كل من أرنو ومحمد بكري، فيما سجل مصطفى موافي ومحمد هشة هدفي أصحاب الأرض.

الدرجة الثانية الترسانة السكة الحديد مجموعة القاهرة
نرشح لكم
الدرجة الثانية - حالة بلع لسان و20 دقيقة وقت بدل ضائع.. والمقاصة ينفرد بصدارة الصعيد الدرجة الثانية - دكرنس يستعيد صدارة مجموعة بحري وسط صراع شرس الدرجة الثانية - تأجيل مباراة الحمام والمجد لأسباب أمنية الإسباني جوسو جونزاليس يتولى تدريب أسمنت أسيوط الـتغيير الـ 30 في الدرجة الثانية.. طارق عبد الله مديرا فنيا للمصري بالسلوم أمين صندوق الأولمبي لـ في الجول: هاني السيد حصل على 50% من عقده.. وكلامه كاذب لاعب الأولمبي يعلن تقدمه بشكوى ضد النادي عبر في الجول: عاملوني بطريقة لا تليق أبو العنين شحاتة يعلن عبر في الجول تعيينه مديرا فنيا لـ الإعلاميين
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - الداخلية يواجه بيراميدز 16 دقيقة | الكرة المصرية
الرياضية: السعودية تخوض كأس الخليج بالمنتخب الأولمبي 28 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل الداخلية - مصطفى فوزي يقود الهجوم أمام بيراميدز 34 دقيقة | الكرة المصرية
فرج عامر: لنا الأولوية في حسام حسن إذا تركه الأهلي.. وهذا شرط حصول الزمالك على شبانة 40 دقيقة | الكرة المصرية
ماتويدي يعلن اعتزاله 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير قطري: الريان والسد يتصارعان على ضم بوفال 52 دقيقة | ميركاتو
تشكيل بيراميدز - لاكاي وفخر الدين يقودان الهجوم أمام الداخلية 58 دقيقة | الكرة المصرية
عامر حسين: كنت أعتقد أني سأرتاح ثم شارك الأهلي في كأس العالم.. والزمالك لا يتأخر عن مصر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب 3 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 4 ما هو فيروس الإبل الذي ضرب منتخب فرنسا قبل نهائي كأس العالم