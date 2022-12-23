استراحة الدوري المصري - الاتحاد (1) (0) سيراميكا.. نهاية الشوط الأول
الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 16:47
كتب : FilGoal
يقدمFilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد وسيراميكا كليوباترا في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري المصري.
ويحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 15 نقطة.
فيما يأتي سيراميكا سادسا برصيد 11 نقطة.
وتقام المباراة على ستاد الإسكندرية
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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نهاية الشوط الأول
ق 40: فرص لسيراميكا غير متكملة
ق 28: عرضية أرضية من إيبوكا داخل الست ياردات تمر من الجميع ومتابعة من زلاكة تسكن الشباك.
ق 9: ميدو جابر ينفرد ويراوغ الحارس ويسجل في الشباك لكن حكم المساعد يشهر راية التسلل.
ق 3: جووول أووول.. أحمد عيد بمجهود فردي رائع يراوغ 3 مدافعين والحارس ويسجل في الشباك.
بداية اللقاء
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