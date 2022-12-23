التشكيل - ثلاثي هجومي للاتحاد.. وجون إيبوكا يقود سيراميكا كليوباترا

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 16:44

كتب : هاني العوضي

جون إيبوكا - الزمالك × سيراميكا

أعلن زوران مانوليوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على ملعب الإسكندرية في الخامسة مساء ضمن مباريات الجولة التاسعة من المسابقة.

ويقود الثلاثي كريم الديب وكريستوفاو مابولولو وأحمد عيد الهجوم امام سيراميكا.

وأتى تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: هشام صلاح - محمود علاء - محمد صالح - صبري رحيل

خط الوسط: مورو ساليفو - محمود عبد العزيز - إبراهيم حسن

خط الهجوم: كريم الديب - كريستوفاو مابولولو - أحمد عيد

على الجانب الآخر، يقود جون إيبوكا هجوم فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد رمضان - محمد شكري.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد كناريا - محمد توني - ميدو جابر - محمود زلاكا.

خط الهجوم: جون ايبوكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - سيف تقا- محمد ناصف - رجب عمران - أحمد قرموطي - صامويل امادي - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - أحمد ياسر ريان.

ويحتل المركز الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 15 نقطة فيما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز السابع برصيد 11 نقطة.

الدوري المصري الاتحاد السكندري سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
تشكيل بيراميدز - لاكاي وفخر الدين يقودان الهجوم أمام الداخلية عامر حسين: كنت أعتقد أني سأرتاح ثم شارك الأهلي في كأس العالم.. والزمالك لا يتأخر عن مصر استراحة الدوري المصري - الاتحاد (1) (0) سيراميكا.. نهاية الشوط الأول مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران مواعيد مباريات الجمعة 23 ديسمبر 2022.. مباراتان في الدوري المصري الشحات: لا أعرف كيف أهدرت أمام ريال مدريد.. ولهذا كنت أتألق أمام الأهلي معلول وزيزو ومصطفى فتحي.. رابطة الأندية تعلن أسماء المرشحين لجائزة لاعب الجولة الثامنة قائمة بيراميدز - غياب رمضان صبحي عن مباراة الداخلية
أخر الأخبار
تشكيل بيراميدز - لاكاي وفخر الدين يقودان الهجوم أمام الداخلية 2 دقيقة | الكرة المصرية
عامر حسين: كنت أعتقد أني سأرتاح ثم شارك الأهلي في كأس العالم.. والزمالك لا يتأخر عن مصر 10 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية - إلغاء مباراة الترسانة والسكة.. وخسارة القناة الأولى في مجموعة القاهرة 21 دقيقة | الدرجة الثانية
استراحة الدوري المصري - الاتحاد (1) (0) سيراميكا.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
التشكيل - ثلاثي هجومي للاتحاد.. وجون إيبوكا يقود سيراميكا كليوباترا ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر كلوب - عن التعاقد مع بيلينجهام.. وسبب فشل إنجز في ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
من غيره؟ سون يتوج بجائزة لاعب العام في كوريا الجنوبية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
قرعة كأس إسبانيا – ريال مدريد ضد كاسيرينو.. وبرشلونة أمام إنترسيتي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب 3 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 4 ما هو فيروس الإبل الذي ضرب منتخب فرنسا قبل نهائي كأس العالم