التشكيل - ثلاثي هجومي للاتحاد.. وجون إيبوكا يقود سيراميكا كليوباترا

أعلن زوران مانوليوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على ملعب الإسكندرية في الخامسة مساء ضمن مباريات الجولة التاسعة من المسابقة.

ويقود الثلاثي كريم الديب وكريستوفاو مابولولو وأحمد عيد الهجوم امام سيراميكا.

وأتى تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: هشام صلاح - محمود علاء - محمد صالح - صبري رحيل

خط الوسط: مورو ساليفو - محمود عبد العزيز - إبراهيم حسن

خط الهجوم: كريم الديب - كريستوفاو مابولولو - أحمد عيد

على الجانب الآخر، يقود جون إيبوكا هجوم فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد رمضان - محمد شكري.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد كناريا - محمد توني - ميدو جابر - محمود زلاكا.

خط الهجوم: جون ايبوكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - سيف تقا- محمد ناصف - رجب عمران - أحمد قرموطي - صامويل امادي - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - أحمد ياسر ريان.

ويحتل المركز الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 15 نقطة فيما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز السابع برصيد 11 نقطة.