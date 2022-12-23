من غيره؟ سون يتوج بجائزة لاعب العام في كوريا الجنوبية
الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 15:33
كتب : FilGoal
توج سون هيونج مين بجائزة أفضل لاعب في كوريا الجنوبية عن عام 2022.
سون هيونج مين
النادي : توتنام هوتسبر
وقاد سون منتخب بلاده كوريا الجنوبية إلى ثمن نهائي كأس العالم قبل الخسارة أمام البرازيل.
وحاز سون على جائزة أفضل لاعب في كوريا الجنوبية للمرة السابعة في تاريخه.
كما فاز بالجائزة للمرة الثالثة على التوالي بعد أدائه المبهر المستمر رفقة المنتخب وفريقه توتنام.
ووصل سون مع توتنهام إلى دوري أبطال أوروبا بعد انتشال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.
ولقب سون هيونج مين بهداف الموسم متساويا مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.
وكان صاحب الـ30 عاما فاز أول مرة بجائزة أفضل لاعب في كوريا الجنوبية عام 2013.
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