من غيره؟ سون يتوج بجائزة لاعب العام في كوريا الجنوبية

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 15:33

كتب : FilGoal

البرازيل - كوريا الجنوبية - سون

توج سون هيونج مين بجائزة أفضل لاعب في كوريا الجنوبية عن عام 2022.

سون هيونج مين

النادي : توتنام هوتسبر

كوريا الجنوبية

وقاد سون منتخب بلاده كوريا الجنوبية إلى ثمن نهائي كأس العالم قبل الخسارة أمام البرازيل.

وحاز سون على جائزة أفضل لاعب في كوريا الجنوبية للمرة السابعة في تاريخه.

أخبار متعلقة:
ريتشارليسون يوجه رسالة لـ سون بعد توديع كأس العالم سون: فخور بما قدمه لاعبو كوريا في المونديال.. لا تلومونا سون: غانا أضعف فرق المجموعة.. وأرجوكم واصلوا تشجيعنا كأس العالم - سون: لدينا فرصة للفوز على البرازيل

كما فاز بالجائزة للمرة الثالثة على التوالي بعد أدائه المبهر المستمر رفقة المنتخب وفريقه توتنام.

ووصل سون مع توتنهام إلى دوري أبطال أوروبا بعد انتشال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ولقب سون هيونج مين بهداف الموسم متساويا مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وكان صاحب الـ30 عاما فاز أول مرة بجائزة أفضل لاعب في كوريا الجنوبية عام 2013.

سون كوريا الجنوبية توتنام
نرشح لكم
ماتويدي يعلن اعتزاله قرعة كأس إسبانيا – ريال مدريد ضد كاسيرينو.. وبرشلونة أمام إنترسيتي بعد حادث الطعن.. بابلو ماري يعود للمشاركة مع مونزا كلوب: لعبنا جيدا لكن ليس بما يكفي لنفوز على سيتي.. ولكن روبرتسون: صعب للغاية تكون مباراتك الأولى بعد غياب طويل أمام مانشستر سيتي جوارديولا: سيتي وليفربول لعبا بشكل لا يصدق رغم التوقف.. ودي بروين أسطورة قرعة كأس الرابطة - مانشستر يونايتد يلاقي فريقا من الدرجة الثالثة.. سيتي يواجه ساوثامبتون بقيادة كاراسكو.. أتليتكو مدريد يتأهل إلى دور الـ32 من كأس الملك
أخر الأخبار
في خطاب رسمي.. مرتضى منصور يطالب وزير المالية بالحجز على حسابات الزمالك 13 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية - رئيس الترسانة لـ في الجول: إلغاء مباراة السكة؟ ما حدث فضيحة.. وننسحب بهذه الحالة 20 دقيقة | الدرجة الثانية
تين هاج: ليساندرو يحتفل بكأس العالم ولكن هناك ما عليه أن يفهمه 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - انتظام عبد الله جمعة وعبد الشافي.. وتعليمات خاصة من فيريرا لـ دونجا 45 دقيقة | الكرة المصرية
السنغال ونيجيريا.. مجموعة نارية لمنتخب مصر في أمم إفريقيا للشباب 2023 54 دقيقة | منتخب مصر
ثاني أفضل انطلاقة في الألفية.. الاتحاد يحقق فوزه الأول على سيراميكا ساعة | الكرة المصرية
اعتزال سيكازوي.. رئيس لجنة حكام زامبيا يكشف لـ في الجول أسباب القرار ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري المصري - الداخلية (0) (1) بيراميدز.. جووول أووول ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب 3 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 4 ما هو فيروس الإبل الذي ضرب منتخب فرنسا قبل نهائي كأس العالم