قرعة كأس إسبانيا – ريال مدريد ضد كاسيرينو.. وبرشلونة أمام إنترسيتي

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 14:53

كتب : FilGoal

ماركو أسينسيو - ريال مدريد وسيلتيك

أسفرت قرعة دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا عن وقوع ريال مدريد في مواجهة كاسيرينو أحد أندية الدرجة الثالثة.

وستقام المباراة في الثالث أو الرابع من يناير المقبل على ملعب كاسيرينو.

فيما سيواجه برشلونة منافسه إنترسيتي أحد أندية الدرجة الثالثة.

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وستقام المباراة في الرابع أو الخامس من يناير المقبل على ملعب إنترسيتي.

بينما سيواجه أتليتكو مدريد منافسه ريال أوفييدو الذي ينشط في الدرجة الثانية.

وجاءت نتائج القرعة كاملة كالتالي:

إبيزا إيسلاس ضد ريال بيتيس

إنتر سيتي ضد برشلونة

جيمانستيك ضد أوساسونا

إسبانيول ضد سيلتا فيجو

لوجرونيس ضد ريال سوسيداد

ليفانتي ضد خيتافي

إيه دي سويتا ضد إيلتشي

لا نويسا ضد فالنسيا

ليناريس ديبورتيفو ضد إشبيلية

بونتفيدرا ضد مايوركا

كارتاجينا ضد فياريال

ألافيش ضد بلد الوليد

إيلدينسي ضد أتليتك بلباو

سبورتنج خيخون ضد رايو فاليكانو

أوفييدو ضد أتليتكو مدريد

كاسيرينو ضد ريال مدريد

ويعد ريال بيتيس هو حامل اللقب، فيما يعد برشلونة هو أكثر المتوجين بالمسابقة في التاريخ بواقع 31 مرة كان آخرهم في 2021.

أما ريال مدريد فهو ثالث أكثر المتوجين بالمسابقة بواقع 19 مرة كان آخرهم في 2014.

ريال مدريد برشلونة كأس إسبانيا
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