وزيرة الرياضة الفرنسية تندد بأفعال لاعبي الأرجنتين بعد نهائي كأس العالم

نددت أميلي أوديا كاستيرا وزيرة الرياضة الفرنسية بأفعال لاعبي وجماهير الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2022.

وصدرت بعض الأفعال المثيرة للجدل من جانب لاعبي الأرجنتين بعد التتويج بلقب المونديال بشكل محدد: إيميليانو مارتينيز حارس المرمى.

وقالت أميلي عبر RTL الفرنسية: "بقدر التصرف النموذجي الذي صدر من فريقنا الفرنسي بعد خسارة النهائي، كان احتفال المنتخب الأرجنتيني بالفوز غير أنيق".

وأضافت "كانت هناك تصرفات غير لائقة ومثيرة للشفقة بالإضافة إلى إهانات عنصرية ضد لاعبينا، عرفت أيضا الاستهزاء ضد الصغير أوريلين تشواميني. إنها طريقة مبتذله ولا ترقى لمستوى التحدي واللعبة".

وشددت أميلي على الإجراءات التي اتخذها رئيس الاتحاد الفرنسي لـ كرة القدم "أجرينا إجراءات مختلفة أنه أمر مروع للغاية. هؤلاء الأولاد بذلوا قصارى جهدهم من أجل فريق فرنسا بالتالي من الضروري أن ندعمهم".

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بقيادة نويل لو جريت قدم شكوى لنظيره الأرجنتيني بسبب أفعال إيميليانو مارتينيز في نهائي كأس العالم 2022.

واحتفل مارتينيز بطريقة استفرازية خلال تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم وذكر كيليان مبابي نجم فرنسا في أكثر من لقطة.

وبدأت في غرفة خلع الملابس عندما صور مقطع فيديو يقول بصراخ عال: "دقيقة صمت على مبابي الميت".

ونقل مارتينيز الفعل ذاته في الخارج أثناء الاحتفالات في الأرجنتين، إذا ظهر ممسكا بدمى تحمل وجه مبابي باكيا.

ولم يكتف بذلك بل واصل بتصريحات استفزازية واستهزء من الطريقة التي أضاع بها أوريلين تشواميني ركلة الترجيح.

وقال مارتينيز للصحفين في بلدته مار ديل بلاتا بعد وصول المنتخب للأرجنتين: "عندما أنقذت ركلة الجزاء الأولى، كنت أعلم أن الصبي الآخر (أوريلين تشواميني) سيكون متوترًا للغاية"

وأضاف "حاولت أن أؤثر عليه ذهنيًا من خلال رمي الكرة بعيدًا والتحدث معه، ثم أخطأ التسديد وأفسد كل شيء".

وتوج منتخب الأرجنتين باللقب الثالث في تاريخه بعد الفوز أمام فرنسا في النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.