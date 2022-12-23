مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 14:08

كتب : أحمد الخولي

أكرم توفيق

تعرض أكرم توفيق لاعب الأهلي إلى إصابة قوية في الركبة خلال مران فريقه الذي أقيم اليوم الجمعة.

أكرم توفيق

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "أكرم تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال المران ويخضع حاليا لفحوصات طبية".

وواصل "أكرم سقط مصابا دون تدخل من أحد وبكى فور حدوث الإصابة".

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وأردف "هناك اشتباه إنها إصابة بقطع في الرباط الصليبي في القدم اليسرى لأكرم وليست اليمنى التي كان مصابا فيها من قبل".

وأتم المصدر "الجهاز الطبي قرر أن يذهب أكرم لأحد المستشفيات ليخضع لفحص طبي بشكل عاجل لمعرفة الإصابة ومدى قوتها".

وكان أكرم عاد قبل فترة قليلة إلى المشاركة في المباريات بعد إصابته في بداية العام الجاري بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته في كأس أمم إفريقيا 2021 مع منتخب مصر.

وخاض صاحب الـ25 عاما 11 مباراة في الموسم الجاري مع الأهلي سجل خلالهم هدفا وحيدا.

الأهلي أكرم توفيق
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