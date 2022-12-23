بعد حادث الطعن.. بابلو ماري يعود للمشاركة مع مونزا

خاض بابلو ماري لاعب مونزا المعار من أرسنال أول مباراة له بعد حادث الطعن الذي تعرض له أكتوبر الماضي.

بابلو ماري النادي : مونزا مونزا

وكان ماري طُعن في ظهره رفقة 5 آخرين يوم 27 أكتوبر بالقرب من أحد المتاجر في مدينة ميلانو.

ونُقل المدافع الإسباني إلى المستشفى بعد الهجوم، الذي قتل فيه شخص، وأشار إلى أنه "محظوظ" لتجنبه إصابات تهدد حياته أثناء خضوعه لعملية جراحية.

وابتعد ماري شهرين عن الملاعب أثناء تعافيه قبل استئناف التدريب الأسبوع الماضي ثم اللعب أمس في ودية أمام ليون.

ودخل ماري بديلا في الدقيقة 76 في المباراة الودية التي جمعتهما وانتهت بفوز مونزا بنتيجة 2-1.

مدافع أرسنال السابق شارك الموسم الحالي بقميص مونزا في 8 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

ويلعب ماري معارا من أرسنال لنهاية الموسم الجاري ويمتلك أحقية الشراء بنهاية الموسم إذ تجنب مونزا الهبوط.

ويستعد مونزا لمواجهة في فيرونتينا حين عودة الدوري الإيطالي في 4 يناير المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 من المسابقة.

ويحتل مونزا المركز الـ14 في ترتيب جدول الدوري برصيد 16 نقطة.