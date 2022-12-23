"أثرت على تشواميني ذهنيا".. مارتينيز يواصل الاستهزاء بلاعبي فرنسا

يواصل إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين الاستهزاء بلاعبي فرنسا بعد التتويج بلقب كأس العالم 2022.

إميليانو مارتينيز النادي : ريدينج الأرجنتين

وأثار مارتينيز الجدل بتصرفات غريبة أثناء نهائي المونديال أمام فرنسا والتي استمرت خلال الاحتفالات كذلك.

وقال مارتينيز للصحفين في بلدته مار ديل بلاتا بعد وصول المنتخب للأرجنتين: "عندما أنقذت ركلة الجزاء الأولى، كنت أعلم أن الصبي الآخر (أوريلين تشواميني) سيكون متوترًا للغاية".

وأضاف "حاولت أن أؤثر عليه ذهنيًا من خلال رمي الكرة بعيدًا والتحدث معه، ثم أخطأ التسديد وأفسد كل شيء".

تصرفات مارتينيز الاستفزازية بدأت في غرفة خلع الملابس عندما صور مقطع فيديو يقول بصراخ عال: "دقيقة صمت على مبابي الميت".

ونقل مارتينيز الفعل ذاته في الخارج أثناء الاحتفالات في الأرجنتين، إذا ظهر ممسكا بدمى تحمل وجه مبابي باكيا.

مارتينيز تصدى لفرصة هائلة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للوقت الإضافي أمام راندال كولو مواني، كانت كفيلة بخسارة بلاده اللقب.

لاحقًا تصدى مارتينيز لركلة الجزاء الترجيحية التي سددها كينجسلي كومان، كما ارتمى في الاتجاه الصحيح بركلة أوريليان تشواميني التي سُددت خارج المرمى.

جدير بالذكر أن مارتينيز كان حاسمًا أيضًا في ركلات الجزاء الترجيحية بالدور ربع النهائي أمام هولندا، كما تصدى لفرصة خطيرة في آخر دقيقة أمام أستراليا بثمن النهائي.