ريتشارلسون يفوز بأفضل هدف في كأس العالم 2022

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 13:02

كتب : FilGoal

ريتشارلسون أثناء تسجيل الهدف الثاني

توج البرازيلي ريتشارليسون بجائزة أفضل هدف في كأس العالم 2022 رسميا.

ريتشارليسون

النادي : توتنام هوتسبر

البرازيل
قطر 2022

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة عن فوز اللاعب البرازيلي بجائزة أفضل هدف وذلك عن ركلته الخلفية المزدوجة التي سجلها في شباك صربيا.

جاء ذلك بفضل تصويت الجماهير عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسجل اللاعب البرازيلي ذلك الهدف في شباك صربيا في دور المجموعات في الجولة الأولى من البطولة.

وتفوق ريتشارلسون في سباق الفوز بالجائزة على كل من التالي:

سالم الدوسري مع السعودية ضد الأرجنتين

نيمار مع البرازيل ضد كرواتيا

كودي جاكبو مع هولندا ضد الإكوادور

إنزو فيرنانديز مع الأرجنتين ضد المكسيك

فينسنت أبو بكر مع الكاميرون ضد صربيا

لويس تشافيز مع المكسيك ضد السعودية

كيليان مبابي مع فرنسا ضد بولندا

ريتشارلسون مع البرازيل ضد كوريا الجنوبية

بايك سيونج مع كوريا الجنوبية ضد البرازيل

كأس العالم البرازيل ريتشارلسون
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