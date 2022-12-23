الهلال يشارك في كأس العالم للأندية 2022

أعلن الاتحاد الآسيوي لـ كرة القدم مشاركة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2022 ممثلا عن القارة.

وتأتي مشاركة الهلال بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا عن النسخة الماضية.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استضافة المغرب للنسخة الجديدة من مونديال الأندية في فبراير المقبل.

🇹🇭 Thailand to host 2023 #AFCU17! 🇸🇦 Al Hilal nominated as Asia's representative at the #ClubWC!https://t.co/NrAC5JkfLA — AFC (@theafcdotcom) December 23, 2022

ويحمل الهلال لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، فيما مازالت منافسات النسخة الجارية مستمرة.

وقرر الاتحاد الآسيوي إقامة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 29 أبريل 2023 على أرض الفريق المتأهل إلى النهائي عن منطقة الغرب، على أن تجري مباراة الإياب يوم 6 مايو 2023 في سايتاما باليابان، أرض نادي أوراوا ريد دايموندز المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق.

وشارك بطل السعودية بالفعل في النسخة الماضية من المونديال وحل رابعا بعد الخسارة من الأهلي برباعية دون رد.

وتقام البطولة من 1 فبراير 2023 حتى 11 من الشهر ذاته.

وتشهد النسخة مشاركة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، وفلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وسياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية وأوكلاند سيتي المتأهل عن قارة أستراليا (أوقيانوسيا) والوداد (المستضيف) والأهلي (وصيف دوري أبطال إفريقيا) وأخيرا الهلال ممثل آسيا.