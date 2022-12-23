الهلال يشارك في كأس العالم للأندية 2022

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 12:08

كتب : FilGoal

تتويج الهلال بكأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك

أعلن الاتحاد الآسيوي لـ كرة القدم مشاركة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2022 ممثلا عن القارة.

وتأتي مشاركة الهلال بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا عن النسخة الماضية.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استضافة المغرب للنسخة الجديدة من مونديال الأندية في فبراير المقبل.

أخبار متعلقة:
الشحات: لا أعرف كيف أهدرت أمام ريال مدريد.. ولهذا كنت أتألق أمام الأهلي وكيل دانييل أفري يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي مصدر من النجم لـ في الجول: الأهلي تواصل شفهيا لضم الضاوي.. وهذا ما اتفقنا عليه تقرير: الأهلي يفاوض هداف الدوري التونسي

ويحمل الهلال لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، فيما مازالت منافسات النسخة الجارية مستمرة.

وقرر الاتحاد الآسيوي إقامة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 29 أبريل 2023 على أرض الفريق المتأهل إلى النهائي عن منطقة الغرب، على أن تجري مباراة الإياب يوم 6 مايو 2023 في سايتاما باليابان، أرض نادي أوراوا ريد دايموندز المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق.

وشارك بطل السعودية بالفعل في النسخة الماضية من المونديال وحل رابعا بعد الخسارة من الأهلي برباعية دون رد.

وتقام البطولة من 1 فبراير 2023 حتى 11 من الشهر ذاته.

وتشهد النسخة مشاركة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، وفلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وسياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية وأوكلاند سيتي المتأهل عن قارة أستراليا (أوقيانوسيا) والوداد (المستضيف) والأهلي (وصيف دوري أبطال إفريقيا) وأخيرا الهلال ممثل آسيا.

كأس العالم للأندية الهلال الأهلي
نرشح لكم
حوار - الركراكي: منتخب البرازيل لم يقدم عرضا لتدريبه.. وأتمنى تحقيق حلمين تألق دفاعي.. ماذا قدم طارق حامد أمام الشباب ركلات الجزاء في كل مكان.. ماذا قدم أحمد حجازي أمام الشباب حجازي مغناطيس ضربات الجزاء.. اتحاد جدة يجتاز الشباب بركلات الترجيح حجازي وطارق حامد أساسيان في تشكيل اتحاد جدة أمام الشباب فرصة رونالدو للانفراد بالصدارة؟ استبعاد بدر المطوع من بطولة خليجي 25 ماركا: رونالدو سفيرا لملف مصر والسعودية واليونان لتنظيم كأس العالم 2030 اتحاد الكرة الفلسطيني ينعى استشهاد مهاجم المنتخب الأولمبي
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - إلغاء مباراة الترسانة والسكة.. وخسارة القناة الأولى في مجموعة القاهرة 8 دقيقة | الدرجة الثانية
استراحة الدوري المصري - الاتحاد (1) (0) سيراميكا.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
التشكيل - ثلاثي هجومي للاتحاد.. وجون إيبوكا يقود سيراميكا كليوباترا ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر كلوب - عن التعاقد مع بيلينجهام.. وسبب فشل إنجز في ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
من غيره؟ سون يتوج بجائزة لاعب العام في كوريا الجنوبية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
قرعة كأس إسبانيا – ريال مدريد ضد كاسيرينو.. وبرشلونة أمام إنترسيتي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
وزيرة الرياضة الفرنسية تندد بأفعال لاعبي الأرجنتين بعد نهائي كأس العالم 3 ساعة | قطر 2022
مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب 3 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 4 ما هو فيروس الإبل الذي ضرب منتخب فرنسا قبل نهائي كأس العالم