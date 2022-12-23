كلوب: لعبنا جيدا لكن ليس بما يكفي لنفوز على سيتي.. ولكن

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن فريقه احتاج للوقت للتأقلم على طريقة لعبه المختلفة ضد مانشستر سيتي مؤكدا أنه رغم الهزيمة فإن هناك أمور حدثت في اللقاء يمكن البناء عليها للمستقبل.

وفاز سيتي على ليفربول أمس الخميس بثلاثة أهداف لهدفين في ملعب الاتحاد في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وتحدث كلوب لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "لعبنا بطريقة لم نلعب بها منذ فترة طويلة واحتجنا لتغيير الكثير خلال المران الأخير، يمكن أن يرى الجميع ذلك، كنا بحاجة لوقت للتكيف".

وواصل "في الدقائق الـ15 الأولى من اللقاء كانت لدينا مشاكل حقيقية وقضى ذلك على ثقتنا وإيماننا قليلا".

وأردف المدرب الألماني "الأهداف التي استقبلناها كانت غير ضرورية على الإطلاق، كانت لدينا فترات جيدة وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف أيضا".

وشدد "لكنها نتيجة حدثت وعلينا التعايش معها".

وأكمل "لقد كانت مباراة عالية الحدة من الفريقين وهذا أمر طبيعي، لعبنا جيدا لكننا لم نكن جيدين بما يكفي للفوز على سيتي، هذا يقول شيئا ولكن ليس كل شيء، إنه فقط ما حدث".

وأتم كلوب حديثه "هناك الكثير الذي يمكننا البناء عليه ويمكننا من الاستفادة منه في المباريات المقبلة وهذا ما سنقوم به".