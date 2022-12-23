جوارديولا: سيتي وليفربول لعبا بشكل لا يصدق رغم التوقف.. ودي بروين أسطورة

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بفريقه ومنافسه ليفربول وبالمباراة التي قدماها سويا على الرغم من كونها أول مواجهة لكل منهما بعد نهاية كأس العالم 2022.

وفاز سيتي على ليفربول أمس الخميس بثلاثة أهداف لهدفين في ملعب الاتحاد في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وتحدث جوارديولا عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "بعد كأس العالم وفترة طويلة من عدم اللعب كلا الفريقين لعبا بشكل رائع لا يصدق".

وواصل "ليفربول فريق صعب للغاية، عندما يلعبون بشكل جيد يمكن لهم تدميرك".

وعن صناعة كيفن دي بروين لهدفين قال: "دي بروين لعب وبداخله قوة كبيرة؟ كم سنة هو فيها هنا؟ سبعة أو ثمانية؟ هو أسطورة ودائما ما أدفعه ليبحث عما يجعله يتألق".

وأردف المدرب الإسباني "كول بالمر لعب جيدا خاصة في الشوط الأول، والطريقة التي لعب بها ريكو لويس جعلتني أدرك كم نحن محظوظين لامتلاكه خلال العقد المقبل".

وأتم جوارديولا "المباراة التي لعبها كانت استثنائية".

وأسفرت قرعة ربع النهائي عن ملاقاة سيتي لساوثامبتون في ملعب سانت ماري.

ومن المقرر أن تقام المباريات في الفترة من 10 لـ12 يناير المقبل.