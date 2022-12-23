مواعيد مباريات الجمعة 23 ديسمبر 2022.. مباراتان في الدوري المصري

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 10:42

كتب : FilGoal

هدف محمد حمدي - بيراميدز أمام أسوان

يواجه بيراميدزمنافسه الداخلية ضمن منافسات الجولة التاسعة الدوري المصري.

للتعرف على جميع مباريات اليوم من هـــــنــــا.

الدوري المصري

يستضيف الاتحاد السكندري نظيره سيراميكا كليوباترا الساعة الخامسة مساء على ملعب الإسكندرية عبر أون تايم سبورتس 2.

اللقاء سيكون بتعليق محمد الكواليني.

بينما يحل بيراميدز ضيفا على الداخلية في السابعة مساء على ملعب السويس الجديد عبر أون تايم سبورتس 1.

المباراة بتعليق حاتم بطيشة.

دوري الدرجة الثانية

يواجه وادي دجلة منافسه القناة في الثانية عشر ظهرا.

بينما يلاقي الإنتاج الحربي نظيره منتخب السويس في الثانية عشر ظهرا.

أما الترسانة يقابل السكة الحديد في الثانية والنصف ظهرا.

وتقام باقي مباريات الجولة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

الدوري التركي

أنطاليا سبور يلتقي بأنقرة جوتشو في الساعة السابعة مساء.

وإسطنبول باشاك شهير يواجه عمراني سبور في السابعة مساء أيضا.

الدوري المصري بيراميدز
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