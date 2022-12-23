بقيادة كاراسكو.. أتليتكو مدريد يتأهل إلى دور الـ32 من كأس الملك

تأهل فرق أتليتكو مدريد وإشبيلية وسيلتا فيجو وألافيس وليفانتي إلى دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وودعت فرق إيبار وغرناطة وجيرونا المسابقة بعد الخسارة في المباريات التي أقيمت أمس الخميس.

وفاز أتليتكو مدريد على منافسة أرينتيرو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء0.

وافتتح ماركوس ألونسو رودريجيز أهداف اللقاء عند الدقيقة 42 قبل أن يعادل يانيك كاراسكو لـ أتليتكو في الوقت الضائع من عمر الشوط الثاني.

وضاعف بابلو باريوس أهداف أتليتكو مدريد عند الدقيقة 76 قبل أن يعود كاراسكو ويسجل هدف الحسم عند الدقيقة 90.

تعرف على النتائج والفرق المتأهلة اليوم:

تأهل أتليتكو مدريد بعد الفوز أمام أرينتيرو بنتيجة 3-1.

تأهل جيمانسيتك بعد الفوز أمام مالاجا بنتيجة 2-1.

تأهل ريال أوفييدو بعد الفوز أمام غرناطة بنتيجة 1-0.

تأهل كاسيرينو بع الفوز أمام جيرونا بنتيجة 2-1.

تأهل إلدينسي بعد الفوز أمام بورخوس بنتيجة 1-0.

تأهل سيلتا فيجو بعد الفوز أمام جرينكا بنتيجة 3-0.

تأهل لينارس بعد الفوز أمام راسينج ستاندرد بنتيجة 1-0.

تأهل بلد الوليد بعد الفوز أمام أريناز كلوب بنتيجة 5-1.

تأهل أوساسونا بعد الفوز أمام أريندو بنتيجة 3-1.

تأهل ريال سوسيداد بعد الفوز أمام ديبورتيفو كوريا بنتيجة 5-0.

وتأهل سبته بعد الفوز أمام إيبيزا بنتيجة 3-2.

وتأهل بونتيفيدرا بعد الفوز أمام تينيريفي بنتيجة 2-1.

وتأهل إشبيلية بعد الفوز توريمولينس بنتيجة 3-0.

وتأهل لوجورينس بعد الفوز أمام ألباسيتي بنتيجة 1-0.

وتأهل إيبيزا إسلاس بيتويسياس بعد الفوز أمام إيبار بنتيجة 1-0.

وتأهل ليفانتي بعد الفوز أمام أندورا بنتيجة 2-1.

وتأهل الأفيس بعد الفوز أمام مريدا بنتيجة 1-0.

وتأهل خيخون بعد الفوز أمام نومانسيا بنتيجة 3-0.

وتأهل رايو فايكانو بعد الفوز أمام سوجنتينو بنتيجة 1-0.