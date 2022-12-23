سجل هدفا.. ماذا قدم صلاح ضد مانشستر سيتي

ودع ليفربول منافسات كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة بالهزيمة من مانشستر سيتي مساء أمس الخميس بثلاثة أهداف لهدفين في ملعب الاتحاد.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وشهدت المباراة تسجيل محمد صلاح لهدف في شباك سيتي ليصبح أول لاعب يحرز 10 أهداف أو أكثر في شباك الفريق الذي يدربه بيب جوارديولا.

كما أن ذلك الهدف جعله أول لاعب في التاريخ يسجل هدفا في ثلاث بطولات مختلفة في الموسم ذاته ضد سيتي بعد كأس الدرع الخيرية والدوري الإنجليزي.

وإجمالا سجل صلاح ضد سيتي 10 أهداف وصنع خمسة أهداف في 17 مباراة خاضها ضده.























































فماذا قدم صلاح ضد سيتي؟

شارك في المباراة بأكملها

سجل هدفا

لم يصنع

لمس الكرة 24 مرة

بلغت دقة تمريراته 67%

أرسل عرضيتين منهما واحدة صحيحة

فاز بالتحام وحيد من أصل اثنين

فقد الكرة ثماني مرات