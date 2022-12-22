راديو مونت كارلو يكشف خطة نابولي للتفوق في صراع ضم أوناحي

يوشك نابولي الإيطالي للتعاقد مع المغربي عز الدين أوناحي لاعب أنجيه الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

ويدخل نابولي منافسة شديدة ضمن عدة أندية أبرزهم إنتر وليستر سيتي وبرشلونة وأولمبيك مرسيليا ونيوكاسل يونايتد.

وبحسب راديو مونت كارلو فإن نابولي وجد خطة مثالية لإقناع أنجيه بالتخلي عن اللاعب ولا سيما التفوق في صراع ضمه.

وتفيد التقارير بأن نابولي على وشك إتمام صفقة أوناحي من أنجيه لكنه سيتركه لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة داخل النادي الفرنسي.

نادي الجنوب سبق وأن استخدم أسلوبا مشابها للحصول على اللاعب لازار ساماردزيتش من أودينيزي، حيث يتركه على سبيل الإعارة في ناديه لمدة ستة أشهر أخرى.

لاعب الوسط المغربي كان أحد النجوم البارزين في كأس العالم 2024، إذ قاد فريقه لاحتلال المركز الرابع.

وحقق المغرب إنجازا تاريخيا وأصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل لنصف نهائي كأس العالم.

ويعتلي نابولي ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة بفارق 8 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني.

وتعود مباريات الدوري الإيطالي مع بداية العام الجديد 4 يناير عندما يواجه نابولي منافسه إنتر في الجولة الـ16 من منافسات المسابقة.

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