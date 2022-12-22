تألق دفاعي.. ماذا قدم طارق حامد أمام الشباب

الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 23:56

كتب : FilGoal

طارق حامد

شارك طارق حامد لاعب وسط اتحاد جدة في فوز فريقه على الشباب بركلات الترجيح.

جاء ذلك ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وتعادل الفريقان في الوقت الأصلي بهدف لكل منهما.

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وتسبب زميله ومواطنه المدافع أحمد حجازي بركلة جزاء على فريقه قبل نهاية الشوط الأول، أهدرها إيفر بانيجا.

فيما تحصل حجازي على ركلة جزاء بعدها بدقائق قليلة، فأهدرها رومارينيو.

الاتحاد تأهل لملاقاة الفيحاء في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ماذا قدم طارق حامد أمام الشباب؟

دقائق اللعب: 120

لمسات الكرة: 58

التمريرات الصحيحة: 43 من 47

دقة التمرير: 91%

الكرات الطويلة الصحيحة: 1 من 1

الصراعات الأرضية الناجحة: 5 من 8

الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 1

التشتيت: 3

اعتراض التسديدات: 2

التدخلات: 3

اتحاد جدة الشباب كأس خادم الحرمين الشريفين طارق حامد
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