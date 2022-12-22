ركلات الجزاء في كل مكان.. ماذا قدم أحمد حجازي أمام الشباب

خاض أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة مباراة من الأغرب في مسيرته، انتهت بفوز فريقه على الشباب بركلات الترجيح.

جاء ذلك ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وتعادل الفريقان في الوقت الأصلي بهدف لكل منهما.

وتسبب حجازي بركلة جزاء على فريقه قبل نهاية الشوط الأول، أهدرها إيفر بانيجا.

فيما تحصل حجازي على ركلة جزاء بعدها بدقائق قليلة، فأهدرها رومارينيو.

الاتحاد تأهل لملاقاة الفيحاء في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ماذا قدم حجازي ضد الشباب؟

دقائق اللعب: 120

التشتيت: 5

الاعتراض: 1

التدخلات: 2

الصراعات الأرضية الناجحة: 3 من 4

الصراعات الهوائية الناجحة: 2 من 4

لمسات الكرة: 88

التمريرات الصحيحة: 68 من 75

دقة التمرير: 91%

الكرات الطويلة الصحيحة: 12 من 15