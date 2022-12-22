حجازي مغناطيس ضربات الجزاء.. اتحاد جدة يجتاز الشباب بركلات الترجيح

تغلب اتحاد جدة على الشباب بركلات الترجيح في دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

شهدت المباراة مشاركة الثنائي المصري، المدافع أحمد حجازي ولاعب الوسط طارق حامد مع الاتحاد منذ بداية المباراة وإلى نهايتها.

وتقدم الشباب بهدف متعب الحربي في الدقيقة 40، بصناعة فهد المولد.

وهنا بدأت إثارة المباراة..

تحصل الشباب على ركلة جزاء بسبب مخالفة ضد أحمد حجازي، ليهدرها إيفر بانيجا في الدقيقة 45+5، حيث تصدى لها الحارس مارسيل جروهي.

بعد دقائق قليلة، تحصل أحمد حجازي على ركلة جزاء لصالح الاتحاد، ولكن رومارينيو أهدرها وتصدى لها الحارس الكوري سيونج جيو كيم في الدقيقة 45+11.

هدف التعادل أتى بتوقيع عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 48، بعد تمريرة من أحمد شراحيلي.

وسارت المباراة بالتعادل إلى ركلات الترجيح، حيث سجل ركلات الاتحاد كل من عبد الرزاق حمد الله ومحمد الصيعري وعبد العزيز البيشي ورومارينيو، فيما أهدر عوض الناشري ركلة الاتحاد الرابعة.

على الناحية الأخرى سجل كريستيان جوانكا وهتان باهبري وإياجو سانتوس أول 3 ركلات للشباب، بينما أهدر جريجوري كريشوفياك وإيفر بانيجا.

بذلك يتأهل الاتحاد لملاقاة الفيحاء في ربع النهائي، فيما يلعب الفتح ضد الهلال، والباطن ضد الوحدة، وأبها ضد النصر.