الاتحاد الفرنسي يطالب فيفا بمعاقبة مارتينيز على "التجاوزات" ضد مبابي

الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 23:20

كتب : FilGoal

احتفال إيميليانو مارتينيز بالتتويج - الأرجنتين - فرنسا

طالب الاتحاد الفرنسي لـ كرة القدم فيفا بمعاقبة إميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين بعد أفعاله في نهائي كأس العالم 2022.

واحتفل مارتينيز بطريقة استفرازية خلال تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم وذكر كيليان مبابي نجم فرنسا في أكثر لقطة.

الأولى في غرفة خلع الملابس وظهر في مقطع فيديو الذي أوقف الاحتفالات فجأة وصرخ بصوتٍ عالٍ: "دقيقة صمت على مبابي الميت".

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وتواصلت أفعال مارتينيز المثيرة الجدل أثناء احتفال المنتخب في الأرجنتين، إذ ظهر وفي يديه دمى عليها وجه مبابي باكيا.

وصرّح نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لـ Ouest-France: "لقد راسلت رئيس اتحاد كرة القدم الأرجنتيني بخصوص سلوك إيميليانو مارتينيز، لقد كانت تجاوزت غير طبيعية".

وأضاف "مبابي تعامل مع كل ذلك بهدوء تام، أنه تصرف نموذجي من جانبه".

مارتينيز لم يكتف بتلك التصرفات المثيرة للجدل بل احتفل بطريقة مشينة على المنصة أثناء تسلمه جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة.

أوضح مارتينيز السبب وراء احتفاله بتلك الطريقة لإذاعة "لا ريد" الأرجيتينية وقال: "فعلت تلك الحركة لأن الفرنسيين أطلقوا علي صافرات الاستهجان".

وأضاف "لا أستطيع تحمل التكبر".

وتصدى مارتينيز لفرصة هائلة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للوقت الإضافي أمام راندال كولو مواني، كانت كفيلة بخسارة بلاده.

لاحقًا تصدى مارتينيز لركلة الجزاء الترجيحية التي سددها كينجسلي كومان، كما ارتمى في الاتجاه الصحيح بركلة أوريليان تشواميني التي سُددت خارج المرمى.

جدير بالذكر أن مارتينيز كان حاسمًا أيضًا في ركلات الجزاء الترجيحية بالدور ربع النهائي أمام هولندا، كما تصدى لفرصة خطيرة في آخر دقيقة أمام أستراليا بثمن النهائي.

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