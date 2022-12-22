أس: ريال مدريد قد يضم لوكاتيلي في حالة وحيدة

الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 22:56

كتب : FilGoal

لوكاتيلي يوفنتوس

يراقب ريال مدريد حاليا وضع مانويل لوكاتيلي لاعب خط وسط يوفنتوس حال رغبته في ضمه الصيف المقبل لصفوفه.

مانويل لوكاتيلي

النادي : يوفنتوس

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها اليوم الخميس فإن ريال مدريد قد يحول اهتمامه باللاعب الإيطالي إلى أمر واقع حال فشله في ضم هدفيه في الانتقالات.

وأشار التقرير إلى أن لوكاتيلي هو الخيار الثالث للفريق الملكي بعد الأرجنتيني إنزو فيرنانديز من بنفيكا، والإنجليزي جود بيلينجهام من بروسيا دورتموند.

أخبار متعلقة:
الشحات: لا أعرف كيف أهدرت أمام ريال مدريد.. ولهذا كنت أتألق أمام الأهلي معلول وزيزو ومصطفى فتحي.. رابطة الأندية تعلن أسماء المرشحين لجائزة لاعب الجولة الثامنة الاتحاد الزامبي يعين أفرام جرانت مدربا للمنتخب

وانضم لوكاتيلي إلى يوفنتوس قادما من ساسولو في صيف عام 2021 معارا لمدة عامين مع أحقية شراء مقابل 35 مليون يورو.

ووقع لوكاتيلي آنذاك على عقد يربطه بيوفنتوس حتى عام 2026.

هذا بالإضافة لاتفاق يوفنتوس مع ساسولو على دفع 12 مليون و500 ألف يورو كحوافز وإضافات.

اللاعب صاحب الـ24 عاما شارك مع البيانكونيري في 60 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع خمسة آخرين.

ويعد لوكاتيللي من ناشئي أتالانتا ومنه انتقل إلى ميلان ثم انضم إلى ساسولو في عام 2018.

وكان لوكاتيلي ضمن كتيبة منتخب إيطاليا التي توجت بلقب يورو 2020 الصيف الجاري.

لوكاتيلي يوفنتوس ريال مدريد
نرشح لكم
لابورتا يكشف موقف برشلونة من الصفقات الشتوية.. وحلم التتويج بـ دوري أبطال أوروبا سبورت: برشلونة يخشى رحيل ديباي مجانا إشبيلية يفسخ عقد إيسكو إنييستا: العمل رفقة تشافي؟ كمشجع لـ برشلونة أريد رؤية الفريق يفوز ماركا: إشبيلية سيعلن رحيل إيسكو خلال ساعات سبورت: كانتي يضغط على برشلونة لتوقيع عقد مبدئي في يناير موندو ديبورتيفو: حسم قراره.. بوسكيتس يرحل عن برشلونة بنهاية الموسم بوسكيتس يعلن اعتزال اللعب دوليا
أخر الأخبار
قرعة كأس الرابطة - مانشستر يونايتد يلاقي فريقا من الدرجة الثالثة.. سيتي يواجه ساوثامبتون 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
بقيادة كاراسكو.. أتليتكو مدريد يتأهل إلى دور الـ32 من كأس الملك 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
أكي: لم نتدرب بما فيه الكفاية قبل مواجهة ليفربول.. وكأس العالم مفيد أيا كانت النتيجة ساعة | الدوري الإنجليزي
محرز: هزمنا ليفربول وتشيلسي.. لا أعرف من تبقى في البطولة ساعة | الدوري الإنجليزي
سجل هدفا.. ماذا قدم صلاح ضد مانشستر سيتي ساعة | المحترفون
في قمة الـ5 أهداف.. سيتي ونونيز يقهران ليفربول ويقصيانه من كأس الرابطة ساعة | الكرة الأوروبية
راديو مونت كارلو يكشف خطة نابولي للتفوق في صراع ضم أوناحي ساعة | ميركاتو
تألق دفاعي.. ماذا قدم طارق حامد أمام الشباب ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب 4 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة