أس: ريال مدريد قد يضم لوكاتيلي في حالة وحيدة

يراقب ريال مدريد حاليا وضع مانويل لوكاتيلي لاعب خط وسط يوفنتوس حال رغبته في ضمه الصيف المقبل لصفوفه.

مانويل لوكاتيلي النادي : يوفنتوس

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها اليوم الخميس فإن ريال مدريد قد يحول اهتمامه باللاعب الإيطالي إلى أمر واقع حال فشله في ضم هدفيه في الانتقالات.

وأشار التقرير إلى أن لوكاتيلي هو الخيار الثالث للفريق الملكي بعد الأرجنتيني إنزو فيرنانديز من بنفيكا، والإنجليزي جود بيلينجهام من بروسيا دورتموند.

وانضم لوكاتيلي إلى يوفنتوس قادما من ساسولو في صيف عام 2021 معارا لمدة عامين مع أحقية شراء مقابل 35 مليون يورو.

ووقع لوكاتيلي آنذاك على عقد يربطه بيوفنتوس حتى عام 2026.

هذا بالإضافة لاتفاق يوفنتوس مع ساسولو على دفع 12 مليون و500 ألف يورو كحوافز وإضافات.

اللاعب صاحب الـ24 عاما شارك مع البيانكونيري في 60 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع خمسة آخرين.

ويعد لوكاتيللي من ناشئي أتالانتا ومنه انتقل إلى ميلان ثم انضم إلى ساسولو في عام 2018.

وكان لوكاتيلي ضمن كتيبة منتخب إيطاليا التي توجت بلقب يورو 2020 الصيف الجاري.