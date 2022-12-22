الشحات: لا أعرف كيف أهدرت أمام ريال مدريد.. ولهذا كنت أتألق أمام الأهلي

تحدث حسين الشحات جناح الأهلي عبر صفحة النادي الرسمية على "فيسبوك"، عن مؤمن زكريا نجم الفريق الذي ابتعد عن كرة القدم لظروف مرضية، وذكريات مواجهة ريال مدريد في كأس العالم للأندية مع العين الإماراتي.

وقال الشحات: "أحب مؤمن زكريا على المستوى الشخصي كثيرا. أقلد احتفاله الشهير حتى قبل انضمامي إلى الأهلي، وأتمنى له الشفاء العاجل".

وأضاف "كنت ألعب جيدا في مصر للمقاصة أمام الأهلي حتى أثبت نفسي وأحقق حلمي بالانضمام إلى الفريق".

وأوضح "الفرصة التي حزنت على ضياعها في الملعب كانت أمام ريال مدريد بقميص العين الإماراتي في كأس العالم للأندية. حتى الآن لا أصدق أنها ضاعت".

وواصل الشحات "لحظة انضمامي للنادي الأهلي هي أسعد لحظة في حياتي، وهدفي في مرمى المقاولون العرب كان من أهم أهدافي لأننا تمكننا به من حسم لقب الدوري".

وتابع "أحب هدفي في مرمى الزمالك بكأس السوبر، بسبب المهارة التي صاحبت الهدف".

وأكمل الشحات "كنت أدعو الله أن نفوز ببطولة إفريقيا، وفوجئت بتصويري خلال هذه اللحظة وانتشارها بين الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

واختتم "محمد الشناوي قائد الفريق وبيتسو موسيماني (المدرب السابق) قالا لي إني سأسجل هدفا في مباراة الدحيل بكأس العالم للأندية. البرونزية الثانية على التوالي كانت شيئا كبيرا وتاريخيا في مسيرتي".

وفاز حسين الشحات مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين في 2020 و2021، وهما البطولتين التاسعة والعاشرة في تاريخ الأحمر.

واحتل الأهلي المركز الثالث في كأس العالم للأندية مرتين على التوالي، على حساب بالميراس البرازيلي والهلال السعودي في آخر نسختين على التوالي.

ولا يزال الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، فيما يليه الزمالك حامل اللقب، وله 20 نقطة بعد انقضاء 8 جولات.