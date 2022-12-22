معلول وزيزو ومصطفى فتحي.. رابطة الأندية تعلن أسماء المرشحين لجائزة لاعب الجولة الثامنة

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وضمت القائمة المبدئية التونسي علي معلول ظهير الأهلي، وأحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك، ومصطفى فتحي جناح بيراميدز، وياو أنور مهاجم الإسماعيلي، وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش.

وتم حصر المنافسة لاحقا بين معلول وزيزو ومصطفى فتحي.

وصنع معلول هدفا في فوز الأهلي على فاركو بهدفين مقابل هدف وحيد.

فيما سجل زيزو هدفين وصنع آخر في فوز الزمالك على حرس الحدود برباعية بيضاء.

وسجل مصطفى فتحي هدفا وصنع الآخر في فوز بيراميدز على أسوان 2-1.

بناءً على ردودكم.. انحصرت المنافسة بين هذا الثلاثي 🔥 🚨 *سنقوم باختيار لاعب الجولة الثامنة من الدوري المصري لموسم 2022/23 حسب تصويت المتابعين لحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي* 🗳️#رابطة_الأندية_المحترفة — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) December 22, 2022

أما بخصوص الثنائي المستبعد، سجل ياو أنور هدفا في فوز الإسماعيلي على إنبي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وأخيرا تألق أحمد سمير في فوز طلائع الجيش على البنك الأهلي بهدف دون رد.

ولا يزال الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، فيما يليه الزمالك حامل اللقب، وله 20 نقطة بعد انقضاء 8 جولات.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 17 نقطة.