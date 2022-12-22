شغب محتمل؟ سويسرا تواجه بيلاروسيا في صربيا

الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 21:43

كتب : FilGoal

جرانيت تشاكا

حدد الاتحاد الأوروبي لـ كرة القدم "يويفا" موعد مباراة تصفيات يورو 2024 بين منتخبي سويسرا وبيلاروسيا في صربيا.

وتقرر الخامس والعشرين من مارس 2023 موعدا للمواجهة في مدينة نوفي ساد بدولة صربيا.

ويخوض منتخب بلاروسيا جميع مبارياته في صربيا بعد العقوبات المفروضة عليه من قبل فيفا على خلفية الغزو الروسي على أوكرانيا.

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وتُحرم بيلاروسيا من خوض تصفيات يورو 2024 على أرضها وتلعب في أماكن محايدة دون جماهير، بناء على القرارات التي اكتفى بها "يويفا"، عكس روسيا التي حُرمت من المشاركة تماما.

وعلق رئيس صربيا على الأمر وشدد على ضمانه سلامة الفريق السويسري، لكنه قال إنه سيدعم بيلاروسيا.

مناوشات وصدامات متكررة تشهدها المباريات بين منتخب سويسرا أو بمعنى أدق اللاعبين ذو الأصول الألبانية مع صربيا.

الأمر بدأ في كأس العالم 2018 عندما تواجه المنتخبان في دور المجموعات واحتفل الثنائي شيردان شاكيري وجرانيت تشاكا برمز النسر ذو الرأسين إشارة إلى علم ألبانيا.

ويحمل تاريخ عائلة الثنائي الكثير من المعاناة على خلفية الحروب مع صربيا، إذا قضى والد تشاكا ثلاث سنوات ونصف مسجونا في بلجراد عاصمة صربيا لمشاركته في مظاهرات ضد حكومتها.

أما شاكيري فغادرت عائلته كوسوفو قبل الحرب ولم يستطع العودة إلى هناك وأحرق الصرف منزل عمه وعانى الكثير من عائلته.

اللقاء تكرر في كأس العالم الماضي وتقابل المنتخبان في دور المجموعات أيضا وفازت سويسرا بنتيجة 3-2 لكن لم يحتفل أي منهما بالطريقة ذاتها خوفا من عقوبات فيفا التي فرضت عليهم آنذاك.

لكن، وفي لقطة مثيرة للجدل عقب المباراة ارتدى تشاكا قميصا يحمل اسم يشاري، وربما كان يقصد بشكل غير مباشر آدم ياشاري رمز تحرير كوسوفو وبطل قومي في ألبانيا. وصفته صربيا بالإرهابي وحاولت اغتياله 3 مرات.

ومن جانبه قال تشاكا إن القميص ليس له أبعاد سياسية، فهو قميص أردون ياشاري زميله صاحب الرقم 26.

ولم يلعب أردون ياشاري أي مباراة مع المنتخب في دور المجموعات، ويملك مباراة دولية واحدة في رصيده.

سويسرا صربيا بيلاروسيا شاكيري تشاكا
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