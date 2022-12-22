قائمة بيراميدز - غياب رمضان صبحي عن مباراة الداخلية

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز عن قائمة الفريق لمباراة الداخلية في الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الداخلية في السابعة من مساء الجمعة على استاد بتروسبورت في إطار الجولة التاسعة من الدوري.

وشهدت القائمة غياب رمضان صبحي نجم الفريق.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - هشام محمد - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف

وفاز بيراميدز في المباراة الماضية على أسوان بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.

فيما يحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط.