تشكيل مانشستر سيتي – هالاند ومحرز ودي بروين أساسيون ضد ليفربول

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة ليفربول مساء اليوم الخميس في ملعب الاتحاد في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

في الدفاع: ريكو لويس- مانويل أكانجي- خوان لابورتي- ناثان اكي

في الوسط: رودري- كيفن دي بروين- إلكاي جوندوجان

في الهجوم: كول بالمر- إرلينج هالاند- رياض محرز

وتأهل لربع النهائي كل من ليستر سيتي ونيوكاسل وساوثامبتون وولفرهامبتون ونوتنجهام فورست وتشارلتون أثليتك ومانشستر يونايتد.