تشكيل مانشستر سيتي – هالاند ومحرز ودي بروين أساسيون ضد ليفربول
الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 21:08
كتب : FilGoal
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة ليفربول مساء اليوم الخميس في ملعب الاتحاد في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو
في الدفاع: ريكو لويس- مانويل أكانجي- خوان لابورتي- ناثان اكي
في الوسط: رودري- كيفن دي بروين- إلكاي جوندوجان
في الهجوم: كول بالمر- إرلينج هالاند- رياض محرز
وتأهل لربع النهائي كل من ليستر سيتي ونيوكاسل وساوثامبتون وولفرهامبتون ونوتنجهام فورست وتشارلتون أثليتك ومانشستر يونايتد.
نرشح لكم
مباشر كأس الرابطة – مانشستر سيتي (1) - (1) ليفربول.. كارفاليو جوووووول شغب محتمل؟ سويسرا تواجه بيلاروسيا في صربيا تقرير: كيليني تحت الضغط.. كيف تغيرت إجابات المدافع في قضية "اتفاقات يوفنتوس السرية" تشكيل ليفربول – صلاح أساسي.. وتواجد ألكانتارا ونونيز ضد مانشستر سيتي أليجري: ستتضاعف قيمة دي ماريا في يوفنتوس بعد أدائه في كأس العالم حكم نهائي كأس العالم يكشف تصرفا غريبا من ديبالا.. واشتباك جعله يترك الكرة كلاعب بينهم بونو.. فيفا: 7 مرشحين محتملين لنيل جائزة أفضل حارس مرمى في 2022 تقرير: إيسكو على رادار 4 أندية إيطالية