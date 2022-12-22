تشكيل مانشستر سيتي – هالاند ومحرز ودي بروين أساسيون ضد ليفربول

الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 21:08

كتب : FilGoal

إيرلنج هالاند - مانشستر سيتي × فولام

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة ليفربول مساء اليوم الخميس في ملعب الاتحاد في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

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في الدفاع: ريكو لويس- مانويل أكانجي- خوان لابورتي- ناثان اكي

في الوسط: رودري- كيفن دي بروين- إلكاي جوندوجان

في الهجوم: كول بالمر- إرلينج هالاند- رياض محرز

وتأهل لربع النهائي كل من ليستر سيتي ونيوكاسل وساوثامبتون وولفرهامبتون ونوتنجهام فورست وتشارلتون أثليتك ومانشستر يونايتد.

مانشستر سيتي ليفربول كأس الرابطة الإنجليزية
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