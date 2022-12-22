تشكيل ليفربول – صلاح أساسي.. وتواجد ألكانتارا ونونيز ضد مانشستر سيتي

الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 21:04

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل في شباك توتنام

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لملاقاة مانشستر سيتي مساء اليوم الخميس في ملعب الاتحاد في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: كايمهين كيليهر

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في الدفاع: أندرو روبرتسون- جو جوميز- جويل ماتيب- جيمس ميلنر

في الوسط: ستيفان بايتيتش- تياجو ألكانتارا- هارفي إيليوت

في الهجوم: محمد صلاح- داروين نونيز- فابيو كارفاليو

وتأهل لربع النهائي كل من ليستر سيتي ونيوكاسل وساوثامبتون وولفرهامبتون ونوتنجهام فورست وتشارلتون أثليتك ومانشستر يونايتد.

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