تشكيل ليفربول – صلاح أساسي.. وتواجد ألكانتارا ونونيز ضد مانشستر سيتي
الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 21:04
كتب : FilGoal
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لملاقاة مانشستر سيتي مساء اليوم الخميس في ملعب الاتحاد في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: كايمهين كيليهر
في الدفاع: أندرو روبرتسون- جو جوميز- جويل ماتيب- جيمس ميلنر
في الوسط: ستيفان بايتيتش- تياجو ألكانتارا- هارفي إيليوت
في الهجوم: محمد صلاح- داروين نونيز- فابيو كارفاليو
وتأهل لربع النهائي كل من ليستر سيتي ونيوكاسل وساوثامبتون وولفرهامبتون ونوتنجهام فورست وتشارلتون أثليتك ومانشستر يونايتد.
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