تشكيل ليفربول – صلاح أساسي.. وتواجد ألكانتارا ونونيز ضد مانشستر سيتي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لملاقاة مانشستر سيتي مساء اليوم الخميس في ملعب الاتحاد في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: كايمهين كيليهر

في الدفاع: أندرو روبرتسون- جو جوميز- جويل ماتيب- جيمس ميلنر

في الوسط: ستيفان بايتيتش- تياجو ألكانتارا- هارفي إيليوت

في الهجوم: محمد صلاح- داروين نونيز- فابيو كارفاليو

وتأهل لربع النهائي كل من ليستر سيتي ونيوكاسل وساوثامبتون وولفرهامبتون ونوتنجهام فورست وتشارلتون أثليتك ومانشستر يونايتد.