أليجري: ستتضاعف قيمة دي ماريا في يوفنتوس بعد أدائه في كأس العالم

الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 20:54

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - الأرجنتين - فرنسا

شدد ماكس أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس على دور أنخيل دي ماريا في الجزء الثاني من الموسم بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع الأرجنتين في كأس العالم.

أنخل دي ماريا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وسجل دي ماريا هدفا في نهائي كأس العالم ساهم في تتويج المنتخب الأرجنتيني باللقب الثالث في تاريخه على حساب فرنسا.

وقال أليجري عقب المباراة الودية للفريق اليوم لـ سكاي سبورتس إيطاليا: "لم نكن جيدين في الشوط الأول بسبب إجهاد الأيام الماضية، لكن تحسنا في الشوط الثاني وفزنا بالمباراة".

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وفاز يوفنتوس على رييكا الكرواتي بهدف دون رد سجله مويس كين في الدقيقة 73 في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الخميس.

وأضاف "أداء دي ماريا في كأس العالم؟ ستتضاعف قيمته في الفريق خلال نصف الموسم الأخر بعد الأداء الجيد الذي قدمه في كأس وكذلك ليوناردو باريديس".

وواصل "مهمتنا ستكون صعبة خلال الأشهر المقبلة، علينا أن تستعيد قوانا في الدوري، ومحاولة اللحاق بالمتصدر نابولي ولا نكتفي بالمراكز الأربعة الأولى".

وأتم "سننافس على جميع البطولات الممكنة: الدوري والكأس والدوري الأوروبي".

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة بفارق 10 نقاط عن المتصدر نابولي.

وتستأنف مباريات الدوري الإيطالي مع بداية العام الجديد.

ويواجه يوفنتوس منافسه كريمونيزي خارج ملعبه في 4 يناير ضمن منافسات الجولة الـ16 من المسابقة.

كأس العالم الدوري الإيطالي أليجري دي ماريا
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