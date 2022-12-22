حكم نهائي كأس العالم يكشف تصرفا غريبا من ديبالا.. واشتباك جعله يترك الكرة كلاعب

كشف البولندي سيمون مارشينياك حكم نهائي كأس العالم 2022 عن تصرف غريب من باولو ديبالا لاعب منتخب الأرجنتين عقب التتويج باللقب.

وتوج منتخب الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على فرنسا اليوم الأحد في ملعب لوسيل في قطر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل منهما في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتحدث مارشينياك لموقع " Przeglad Sportowy" البولندي قائلا: "بعد المباراة كنا نتوقف وفجأة اندفع ديبالا نحوي".

وواصل "بدأ يشكرني كأنني سجلت ركلة الترجيح الحاسمة، لدى باولو جدة بولندية ويعرف اللغة".

وأكمل الحكم البولندي حديثه "كلما كنت أدير مباراة ليوفنتوس كان يتحدث معي".

وعن كيف أصبح حكما قال: "كنت لاعبا واعدا وفقا لبعض المدربين ولكنني في إحدى المباريات تعرضت لعرقلة من الخلف وبدأت أجادل الحكم أن الخصم استحق الطرد ولكنه لم يتفق معي".

وواصل "أعطاني الحكم إنذارا، قلت له أنا من تعرضت للعرقلة من الخلف وكاد وتر أكيليس يُمزق وتعطيني بطاقة صفراء، ثم فوجئت به يعطيني إنذارا جديدا".

وأردف مارشينياك "قلت له أنت أسوأ حكم رأيته في حياتي واستخدمت كلمات أسوأ من ذلك".

وأكمل "بعد المباراة قال لي إن كنت تعتقد أن هذا العمل سهلا يمكنك أن تحاول وسترى".

وأتم مارشينياك حديثه "كنت أفكر وقلت لم لا؟ يجب أن أثبت أنه غير جيد وسأكون أفضل منه وذهبت على الفور لدورة تدريبية".