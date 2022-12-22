حجازي وطارق حامد أساسيان في تشكيل اتحاد جدة أمام الشباب

الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 18:52

كتب : FilGoal

أحمد حجازي

يتواجد أحمد حجازي وطارق حامد لاعبي اتحاد جدة في التشكيل الأساسي لفريقيهما في مواجهة الشباب في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقام المباراة في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ولم يفز اتحاد جدة باللقب منذ عام 2018.

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وتوج الفريق الملقب بالنمور باللقب تسع مرات في تاريخه بالتساوي مع غريمه التقليدي الهلال، وخلف الأهلي صاحب الرقم القياسي بواقع 13 مرة.

فيما توج الشباب باللقب ثلاث مرات آخرهم في 2014.

وفي الوقت ذاته يتواجد فهد المولد في تشكيل الشباب لمواجهة ناديه السابق اتحاد جدة للمرة الأولى في مسيرته.

ولعب المولد صاحب الـ28 عاما في اتحاد جدة كناشئ وظل مع الفريق من 2011 وحتى 2022 قبل أن ينتقل للشباب الصيف الماضي.

أحمد حجازي اتحاد جدة الشباب كأس خادم الحرمين
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