فرصة رونالدو للانفراد بالصدارة؟ استبعاد بدر المطوع من بطولة خليجي 25

الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 18:40

كتب : FilGoal

بدر المطوع

استُبعد بدر المطوع عميد لاعبي كرة القدم عن قائمة منتخب بلاده الكويت في بطولة خليجي 25.

وأعلن البرتغالي روي بيتنو المدير الفني لـ الكويت قائمة تضم 26 لاعبا لخوض غمار منافسات خليجي 25.

وتنطلق البطولة 6 يناير المقبل وتستمر حتى 19 من الشهر ذاته في مدينة البصرة بالعراق.

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وجاءت قائمة الـ26 لاعبا كالآتي:

ضاري العتيبي - بدر الصعنون - سليمان عبد الغفور - فهد الهاجري - حسن حمدان - خالد إبراهيم - حمد حربي - حمد القلاف - مشاري غنام - مهدي دشتي - بدر جمال سلطان العنزي - عبد العزيز وادي - لي خلف - أحمد الظفيري - فواز العتيبي - بدر طارق - عبد الله غانم - مبارك الفنيني - محمد باجية - يعقوب الطراروة - عيد الرشيدي - شبيب الخالدي - إبراهيم كميل - فيصل زايد - عبد العزيز مروي.

ويستهل الأزرق الكويتي تدريباته غدا الجمعة على الملعب الفرعي لاستاد جابر الأحمد الدولي.

من هو بدر المطوع؟

بدر المطوع (37 عاما) حاز على لقب عميد لاعبي كرة القدم بعدما أصبح أكثر لاعب خوضا للمباريات الدولية بواقع 196 مباراة.

ووصل المطوع إلى الصدارة العالمية بعدما شارك كبديل أمام الأردن في الجولة الأخيرة من المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2023.

وكان كريستيانو عادل رقمه بعد الظهور مع منتخب البرتغال أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022.

ورغم وداع البرتغال لكأس العالم بعد تلك المباراة، فإن رونالدو البالغ من العمر 37 عاما لم يقرر الاعتزال الدولي بعد.

ومع استمرار غياب بدر المطوع عن المحافل الدولية رفقة الكويت، فذلك قد يعطي الفرصة لكريستيانو لتخطي الرقم والانفراد بالصدارة.

ويأتي سوه تشين أوو البالغ 72 عاما في الآن في المرتبة الثالثة، برصيد 195 مباراة دولية بقميص المنتخب الماليزي بين 1969 و1984.

ويظل المصري أحمد حسن في المركز الرابع برصيد 184 مباراة دولية خاضها بين 1995 و2012.

الكويت بدر المطوع كريستيانو رونالدو خليجي 25
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