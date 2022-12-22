قائمة الاتحاد السكندري - 5 غيابات أمام سيراميكا كليوباترا

أعلن الاتحاد السكندري عن قائمة الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة 5 غيابات، هم أوستن أموتو بسبب جزع بأربطة الكاحل، وخالد صبحي بسبب تمزق بالعضلة الضامة، وخالد الغندور بسبب التهاب وتر أكيليس.

أيضا يغيب مصطفى إبراهيم بسبب شد بالعضلة الأمامية، ومروان عطية بسبب الإيقاف بالإنذار الثالث.

وجاءت قائمة زعيم الثغر كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان - عمرو خليل

خط الدفاع: هشام صلاح - جافين كازيتو - محمد صالح - محمود علاء - صبري رحيل - السيد سالم - عبد الله نصيب

خط الوسط: مورو ساليفو - كريم الديب - إبراهيم حسن - أحمد عيد - عمر فتحي - ناصر ناصر - عبد الغني محمد - محمود عبد العزيز - فوزي الحناوي - بلال السيد

خط الهجوم: أحمد سيد غريب - أحمد عادل - كريستوفر مابولولو

وتقام المباراة غدا -الجمعة- بين الاتحاد وسيراميكا في الخامسة مساء على استاد برج العرب.

ويحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 15 نقطة، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز السابع برصيد 11 نقطة.