بينهم بونو.. فيفا: 7 مرشحين محتملين لنيل جائزة أفضل حارس مرمى في 2022

الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 17:42

كتب : FilGoal

ياسين بونو - المغرب - كرواتيا

تواجد ياسين بونو حارس منتخب المغرب وإشبيلية في قائمة المرشحين المحتملين لجائزة أفضل حارس في العالم بحسب موقع الاتحاد الدولي لـ كرة القدم "فيفا".

ياسين بونو

النادي : إشبيلية

ونشر فيفا عبر موقعه الرسمي أسماء 7 مرشحين لنيل الجائزة التي تقام مراسم تسليمها 23 فبراير 2023.

وعرفت القائمة تواجد إميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين وأستون فيلا المتوج بجائزة القفاز الذهبي في كأس العالم 2022.

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وجاء المرشحون كالآتي:

ياسين بونو - المغرب وإشبيلية

أليسون بيكر - البرازيل وليفربول

إميليانو مارتينيز - الأرجنتين وأستون فيلا

مانويل نوير - ألمانيا وبايرن ميونيخ

تيبو كورتوا - بلجيكا وريال مدريد

مايك ماينان - فرنسا وميلان

دومينيك ليفاكوفيتش - كرواتيا ودينامو زغرب

وتُسلّم الجائزة 27 فبراير 2023، وتقام بناء على الإنجازات من شهر أغسطس 2021 إلى ديسمبر 2022.

وتوج السنغالي إدوارد ميندي حارس تشليسي بالجائزة العام الماضي بعد التألق مع البلوز وأسود التيرانجا.

كأس العالم أفضل حارس ياسين بونو مارتينيز
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