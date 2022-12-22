الدرجة الثانية - حالة بلع لسان و20 دقيقة وقت بدل ضائع.. والمقاصة ينفرد بصدارة الصعيد

شهدت مباراة كيما أسوان والفيوم لحساب المجموعة الصعيد أحداثا مثيرة إذا تعرض حارسي الأخير للإصابة ورغم ذلك حقق الفريق الفوز.

وأقيمت اليوم مباريات الجولة 11 من دوري الدرجة الثانية لمجموعة الصعيد.

وعرفت مباراة كيما أسوان والفيوم، تعرض أمير نعمان حارس الفيوم للإصابة ثم شارك محمد قنديل بدلا منه.

وتعرض قنديل لحالة بلع لسان ونُقل للمستشفى وعوضه سامح عاطف مهاجم الفريق في حراسة المرمى، واحتسب إبراهيم رمضان حكم اللقاء 20 دقيقة وقتا بدلا من الضائع.

الفيوم فاز باللقاء بنتيجة 2-1 هدف استقبله قنديل قبل خروجه.

سجل ثنائية الفيوم محمد جمال "بيبو" وسجل هدف كيما أسوان: عبد الله شرقية.

بتلك النتيجة ارتقى الفيوم للمركز التاسع برصيد 12 نقطة بنفس رصيد كيما أسوان.

وانتصر لافيينا على شبان قنا بهدفين دون رد سجلهما محمد جبس ورجب مارو، وانفرد بالمركز الثالث برصيد 23 نقطة.

وانقض مصر للمقاصة على صدارة الترتيب برصيد 25 نقطة بالفوز على أسمنت أسيوط بهدف دون مقابل.

وتعادل بترول أسيوط مع مركز شباب طامية بهدف لكل فريق، وتراجع للمركز الثاني برصيد 24 نقطة.

ووصل رصيد الألومنيوم لـ 15 نقطة بالفوز على تليفونات بني سويف بنتيجة 2-0.

وتعادل المدينة المنورة مع المنيا بهدف لكل فريق.

وتختتم مباريات الجولة غدا الجمعة بمباراتي، ملوي والجونة، وديروط والنصر للتعدين.