تقرير: إيسكو على رادار 4 أندية إيطالية

تدرس 4 أندية إيطالية ضم إيسكو ألاركون لاعب وسط إشبيلية الذي فسخ عقده مع النادي الإسباني، حسب تقارير إيطالية.

وأعلن نادي إشبيلية يوم الأربعاء انتهاء رحلة إيسكو مع الفريق بشكل رسمي.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو أن اسم إيسكو ارتبط بالانتقال إلى روما ليجتمع بمدربه السابق في ريال مدريد، جوزيه مورينيو.

وأوضح التقرير أن ميلان ويوفنتوس يفكران أيضا في ضم البالغ من العمر 30 عاما خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وهناك أيضا فيورنتينا الذي يدرس ضم الدولي الإسباني في حالة رحيل أحد لاعبيه في يناير المقبل.

وانضم إيسكو إلى إشبيلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن ريال مدريد.

وأفاد النادي في بيان أن إيسكو وإشبيلية توصلا إلى اتفاق حول إنهاء العقد الذي تم توقيعه بينهما منذ 4 أشهر ونصف.

العقد الذي وقعه إيسكو مع النادي الأندلسي في 7 أغسطس الماضي لم يعد ساري المفعول.

وذكر تقرير جريدة ماركا أن الأمور بدأت تسير بشكل خاطئ مع إيسكو في إشبيلية منذ رحيل المدرب السابق للفريق جوليان لوبيتيجي.

الخلاف مع مونتشي

إيسكو دخل في نقاش حاد مع مونتشي المدير الرياضي لـ إشبيلية منذ أيام.

وذكر موقع Relevo الإسباني أن النقاش الحاد الذي ارتفعت فيه الأصوات بين الطرفين حدث خلال حديث لـ مونتشي مع اللاعبين في المدينة الرياضية.

وأوضح التقرير أنه بين ما قيل، فقد أوضح إيسكو أن حضوره إلى إشبيلية لم يكن لأجل مونتشي، وإنما بسبب ثقة جولين لوبيتيجي المدير الفني السابق.

كما لم يستبعد إيسكو رحيله خلال يناير أثناء النقاش الحاد، رغم أن الأوضاع هدأت بعدها.

إيسكو (30 عامًا) انضم إلى إشبيلية مطلع الموسم الجاري في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

وجاء إيسكو بطلب من لوبيتيجي الذي أشرف سابقًا على تدريبه في الفئات العمرية الصغرى لمنتخب إسبانيا وصولًا إلى المنتخب الأول، ثم في ريال مدريد لفترة قصيرة.

وخاض إيسكو 19 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 3 أهداف.

واضطر إشبيلية إلى إقالة مديره الفني لوبيتيجي وتعويضه بالأرجنتيني خورخي سامباولي الذي حاول الاستفادة من إيسكو في مركز المهاجم الوهمي.

ويحتل إشبيلية المركز 18 في الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة من انتصارين فقط و5 تعادلات و7 هزائم، ويواجه خطر الهبوط.