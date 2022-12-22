كلاتنبرج يجتمع بالحكام وتكريم أبو الرجال

الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 15:30

كتب : أحمد الخولي

محمود أبو الرجال

عقد مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا مع حكام الدوري المصري وحكام تقنية الفيديو بمقر الاتحاد، لتحليل أبرز الحالات التحكيمية خلال الأسابيع الماضية.

واستعرض كلاتنبرج فيديوهات لأبرز الحالات الجدلية وتناقش مع الحكام، كما أشاد بمستوى الحكام على مدار الجولات السابقة من حيث التحركات داخل الملعب واتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب.

وكرمت لجنة الحكام محمود أبو الرجال، على الأداء الذي ظهر به خلال مشاركته في إدارة مباريات كأس العالم قطر 2022.

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وشارك أبو الرجال في 4 مباريات بـ كأس العالم 2022، الأولى: هولندا وقطر كحكم مساعد (راية)، و3 مباريات كحكم فيديو مساعد هي تونس ضد الدنمارك والبرازيل ضد سويسرا واليابان ضد ألمانيا.

وحضر الاجتماع أحمد أبو العلا وتامر درى ومحمد فاروق وأيمن دجيش، وسعيد عبد الغفار، ومجدي رزق أعضاء لجنة الحكام.

وسبق أن التقى مارك كلاتنبرج بعدد من الحكام من أجل شرح سياسية عمل اللجنة، أمس الأربعاء.

وجاء ذلك في مقر اتحاد الكرة خلال جلسة تم خلالها شرح باستفاضة كيفية اختيار الحكام لإدارة المباريات.

وأوضح كلاتنبرج خلال جلسته بالحكام أنه يتبع أساليب الاتحاد الدولي لـ كرة القدم "فيفا" في التقييم خلال منافسات الدوري المصري.

وبناء على ذلك يتم اختيار الأفضل تحكيميا في إدارة مباريات المسابقة.

وشدد كلاتنبرج على أنه يطمح لتواجد طاقم تحكيم مصري في كأس العالم المقبل 2026.

وكان جمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم التقى بمجموعة من الحكام المساعدين الذين يطالبون بالمشاركة فى مباريات الدورى الممتاز و أكد خلالها أن قرار التواجد هو عمل لجنة الحكام ومارك كلاتنبيرج.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 بتواجد 48 منتخبا في ثلاث دول الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

الدوري المصري مارك كلاتنبرج لجنة الحكام محمود أبو الرجال
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